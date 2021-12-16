SkyUp запустив новий рейс з Одеси

Український лоукостер SkyUp 15 грудня виконав перший рейс із Одеси до Тель-Авіва. Час польоту становив 2,5 години, рейс виконуватимуть раз на тиждень, повідомляє ЦТС.

Зараз літак літає в середу, а вже з 27 березня 2022 року рейс виконуватиметься по понеділках. Більше того, з 27 травня він може літати по понеділках, четвергах та неділях.

На борту пасажирам пропонують спеціальне меню Kosher Chicken SkyBox. Воно відповідає вимогам кашруту.

Фото: скріншот

Зазначимо, що, крім рейсу з Одеси, авіакомпанія літає до Тель-Авіва ще з Києва. Туди літаки літають щовівторка, середи, четверга та неділі.

Навесні SkyUp збирається відкрити маршрути зі Львова та Харкова.