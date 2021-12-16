Під КМДА мітингують інвестори банку "Аркада"

У Києві біля будівлі КМДА у четвер, 16 грудня, на мітинг зібралися вкладники банку Аркада, повідомляє Корреспондент.

"Інвестори недобудов Акарди вимагають від депутатів міської ради підтримати рішення, яке стосується договорів оренди землі на Осокорках, необхідної для покриття дефіциту коштів", - йдеться у повідомленні на Facebook- сторінці Arkada Investors.

За інформацією організаторів, учасники акції відстоюють право на подальшу оренду земельних ділянок житлових масивів Осокорки-Центральні для добудови житлових будинків.

Мітингувальники намагалися перекрити Хрещатик, але поліція не дозволила їм це зробити.