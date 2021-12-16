Суд РФ вперше визнав присутність російських військ на Донбасі

Кіровський районний суд у Ростові-на-Дону вперше офіційно визнав присутність Збройних сил РФ на Донбасі, повідомляє Новое время.

Про це свідчать матеріали справи про корупцію під час постачання продовольства російським військовим, які несуть бойове чергування до ОРДЛО.

На випадкове зізнання окупантів звернув увагу український журналіст Андрій Цаплієнко.

"Фігурант постачав продовольство російських військових, розташованим на території так званих "ДНР" та "ЛНР". Ледве не зірвав у травні-листопаді 2019 року постачання продовольства російським солдатам, які перебували "на бойовому чергуванні" на окупованій частині України. Спробував закрити свої факапи хабарі. Не вийшло. Але ще більший факап здійснив суддя Кіровського суду Ростова. Все це вніс до офіційного документа. Виклав його у публічний доступ", - повідомив він у себе в Telegram-каналі.

При цьому Цаплієнко прогнозує, що тепер російська влада поспішає "виправити" викривальний для них вирок.