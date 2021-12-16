Зеленський назвав завдання на наступний рік

Президент України Володимир Зеленський в колонці "Світ попереду 2022" заявив, що вважає початок роботи антиолігархічного закону однією з найважливіших подій прийдешнього року, повідомляє Новое время.

"У травні 2022 року з’явиться максимально чітка червона лінія — для тих, хто вважає ще з 90-х років, що держава — це їхня особиста власність. Почне діяти антиолігархічний закон. Це найпотужніший крок для детінізації економічних та політичних відносин в Україні" , — поділився думкою очільник держави.

В колонці Зеленський пригрозив олігархам, що він "не пробачатиме" їм "змов і схем".

"Цей крок уже зроблено, і назад його не відіграти, хоч би що намагалися зробити панове олігархи. Можете об'єднуватись у бізнесі, але жодних змов і схем, щоб „злити“ державу, ніхто вам більше не пробачить. І купувати політиків, щоб вибивати для себе економічні привілеї, у вас більше не вийде. Закон один для всіх" , — сказав президент, який нещодавно перейшов у відкрите протистояння з бізнесменом, найбагатшим українцем Рінатом Ахметовим.

Іншими ключовими подіями та завданнями на 2022 рік Зеленський назвав продовження кампанії з вакцинації, а також судову та інфраструктурну реформи.