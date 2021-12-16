Росія підштовхнула Україну до НАТО у 2014 році – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що дії РФ стали каталізатором євроатлантичних прагнень України та наголосив, що саме агресія РФ проти України у 2014 році спричинила суттєве зростання кількості прихильників вступу до НАТО серед українців, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це Зеленський заявив на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі у четвер.
"Найактивніша стадія цього бажання (вступ до НАТО серед українців – ред) та найбільший відсоток людей, які підтримують це членство в НАТО в Україні, з'явився саме після початку війни у 2014 році та окупації Росією півострова Крим… Після 2014 року, після початку війни я вважаю, що в принципі Росія підштовхнула Україну в НАТО. Я в принципі вважаю, що сьогодні Росія саме вона прокладає той важкий шлях України в НАТО", - сказав Зеленський.
Глава держави уточнив, що до російської агресії половина українців була переконана, що в України дружнє оточення та будь-яка агресія з боку якоїсь сусідньої країни виключена, проте початок бойових дій змусив їх змінити свою думку.
Президент наголосив, що Україна велика держава та українська армія досить міцна, проте її чисельність у рази менша, ніж чисельність армії РФ, яка є
"одною з найпотужніших армій".
"Якщо буде повномасштабна війна, то ми розуміємо кількість – тисячі, сотні тисяч, мільйони жертв – тому ми цього точно не хочемо… І якщо може бути ескалація, про яку всі кажуть… це виглядає досить небезпечно… НАТО не винна Україні нічого. НАТО буде якщо не вистоїть наша армія, винна всім своїм країнам. Тому що НАТО охороняє саме країн-членів НАТО. А сьогодні форпост такий - це Україна, яка не є членом НАТО", - наголосив Зеленський.