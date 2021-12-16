Росія підштовхнула Україну до НАТО у 2014 році – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що дії РФ стали каталізатором євроатлантичних прагнень України та наголосив, що саме агресія РФ проти України у 2014 році спричинила суттєве зростання кількості прихильників вступу до НАТО серед українців, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це Зеленський заявив на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі у четвер.

"Найактивніша стадія цього бажання (вступ до НАТО серед українців – ред) та найбільший відсоток людей, які підтримують це членство в НАТО в Україні, з'явився саме після початку війни у 2014 році та окупації Росією півострова Крим… Після 2014 року, після початку війни я вважаю, що в принципі Росія підштовхнула Україну в НАТО. Я в принципі вважаю, що сьогодні Росія саме вона прокладає той важкий шлях України в НАТО" , - сказав Зеленський.

Глава держави уточнив, що до російської агресії половина українців була переконана, що в України дружнє оточення та будь-яка агресія з боку якоїсь сусідньої країни виключена, проте початок бойових дій змусив їх змінити свою думку.

Президент наголосив, що Україна велика держава та українська армія досить міцна, проте її чисельність у рази менша, ніж чисельність армії РФ, яка є "одною з найпотужніших армій".