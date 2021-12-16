Спецефекти на рівні "Аватара": Віра Брежнєва знялася у новому кліпі "Тихо"

Популярна українська співачка Віра Брежнєва презентувала кліп на нещодавній трек "Тихо", в якому з'явилася у білизні. Зазначимо, що пісня увійшла до альбому артистки під назвою V, повідомляє Обозреватель.

Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі Брежнєвої. У ролику співачка прямо з ліжка прилітає на космічному кораблі на безлюдну планету (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Головна героїня кліпу залишається на самоті, наодинці зі своїми думками. Навколо неї відбувається чаклунство, яке захоплює співачку, але вона не забуває про свої почуття, що залишилися на Землі.

Обкладинка кліпу. Джерело: Прес-служба співачки

На кадрах показано, як Віра встає з ліжка в одній білизні, а потім потрапляє у космос у скафандрі та летить на незвідану планету.

Віра Брежнєва у білизні. Джерело: Скриншот кліпу на YouTube-каналі співачки

Віра Брежнєва у скафандрі. Джерело: Скриншот кліпу на YouTube-каналі співачки

Віра Брежнєва у космосі. Джерело: Скриншот кліпу на YouTube-каналі співачки

Зазначимо, що на художнє оформлення павільйону витратили десятки годин, щоби відтворити космічну реальність, а зйомки зайняли близько 25 годин. Те саме чаклунство в кінці кліпу було зроблено за допомогою CGI-графіки.

Віра Брежнєва на безлюдній планеті. Джерело: Скриншот кліпу на YouTube-каналі співачки

Віра Брежнєва на безлюдній планеті. Джерело: Скриншот кліпу на YouTube-каналі співачки

До речі, режисером кліпу виступив Сергій Солодкий, а ідея належить Костянтину Меладзе та Вірі Брежнєвій.