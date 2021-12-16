Спецефекти на рівні "Аватара": Віра Брежнєва знялася у новому кліпі "Тихо"
Популярна українська співачка Віра Брежнєва презентувала кліп на нещодавній трек "Тихо", в якому з'явилася у білизні. Зазначимо, що пісня увійшла до альбому артистки під назвою V, повідомляє Обозреватель.
Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі Брежнєвої. У ролику співачка прямо з ліжка прилітає на космічному кораблі на безлюдну планету (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Головна героїня кліпу залишається на самоті, наодинці зі своїми думками. Навколо неї відбувається чаклунство, яке захоплює співачку, але вона не забуває про свої почуття, що залишилися на Землі.
На кадрах показано, як Віра встає з ліжка в одній білизні, а потім потрапляє у космос у скафандрі та летить на незвідану планету.
Зазначимо, що на художнє оформлення павільйону витратили десятки годин, щоби відтворити космічну реальність, а зйомки зайняли близько 25 годин. Те саме чаклунство в кінці кліпу було зроблено за допомогою CGI-графіки.
До речі, режисером кліпу виступив Сергій Солодкий, а ідея належить Костянтину Меладзе та Вірі Брежнєвій.