Генсек НАТО та Зеленський обговорили нову стратегічну концепцію Альянсу

Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час переговорів з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі в четвер, 16 грудня, обговорив нову стратегічну концепцію Альянсу. Про це він розповів на спільному брифінгу, повідомляє Корреспондент.

"Ми вирішили зробити нову стратегічну концепцію, яка буде узгоджена на саміті НАТО в Мадриді наступного року. Важлива істина, яка змінилася, це поведінка Росії" , - сказав Столтенберг.

Він сподівається, що у ній буде зроблено висновок щодо необхідності працювати з такими партнерами, як Україна.

"І Україна сама має визначити свій шлях. Ми вважаємо, що ми набагато міцніші разом" , - зазначив він.

"Підтримка НАТО України - не загроза для Росії. Україна має право обирати власні заходи щодо забезпечення безпеки, це фундаментальний принцип європейської безпеки. Рішення про приєднання України до НАТО буде ухвалено лише Україною та 30 союзниками із НАТО" , - сказав Столтенберг.

"Агресором є Росія. Росія застосувала військову силу проти України, незаконно анексувавши частину України, Крим, у 2014 році, і продовжує дестабілізувати Східну Україну. Зараз ми бачимо значне, сильне нарощування військового потенціалу в і навколо України військами, озброєними підрозділами, бойовими танками, великою кількістю передового обладнання, що абсолютно невиправдано і підриває безпеку України та безпеку Європи. Тож це Росія має змінити поведінку, Росія має змінити курс" , - сказав Столтенберг.

Він запевнив, що НАТО не піде на компроміс щодо права України обирати свій шлях.

"Ми не підемо на компроміс щодо права України обирати свій шлях, ми не підемо на компроміс щодо права НАТО захищати та обороняти всіх союзників з НАТО та компроміс щодо того, що НАТО має партнерство з Україною, яке важливо для України як суверенної нації та НАТО як альянсу 30 демократій, який має право тісно співпрацювати з близьким партнером, як Україна. Наша співпраця з Україною оборонна, це зовсім не загроза для Росії" , - зазначив генсек.

При цьому він заявив про необхідність діалогу Росії та НАТО.

"Хочемо запросити Москву на нараду НАТО-Росія. Діалог потрібен" , - заявив Столтенберг.

У свою чергу, Зеленський закликав НАТО не піддаватися вимогам Росії щодо членства України.

"Цінуємо, що у брюссельському комюніке підтверджено право України самостійно визначати своє майбутнє та зовнішньополітичний курс без зовнішнього втручання. Я вдячний вам, пане Столтенберг, за чіткий сигнал членства України в НАТО. Це точно не має бути вибір якоїсь країни у будь-якій частині світу. Сподіваюся, що й надалі країни Альянсу виходитимуть з цієї позиції, не піддаючись на погрози та червоні лінії, які малюють інші сторони" , - сказав Зеленський.

Він зазначив, що у разі повномасштабної війни з боку Росії НАТО не винна Україні нічого.

"Якщо буде повномасштабна війна, то ми розуміємо кількість жертв, мільйони жертв, тому ми цього не хочемо, як будь-яка цивілізована країна. Якщо може бути ескалація, про яку всі говорять, і іноді сусіди лякають держави Європейського Союзу та Україну, намагаються це робити, то це виглядає провокаційно і небезпечно. Що НАТО винно нам? НАТО не винно Україні нічого. НАТО, якщо не встоїть українська армія, винно всім своїм країнам, тому що НАТО береже саме країни-члени. А форпост сьогодні Україна, яка не є членом НАТО" , - заявив Зеленський.

Він зазначив, що саме Росія своїми діями підштовхнула Україну до прагнення вступити в НАТО.

"Протягом багатьох років Україна бачить себе в альянсі безпеки. Після 2014 року, після початку війни я вважаю, що саме Росія підштовхнула Україну до НАТО" , - заявив він.

Крім того, Зеленський заявив, що в НАТО поки що не дійшли єдиної позиції у питанні військової допомоги України.