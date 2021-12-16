Ясності покищо немає - Пєсков про можливий діалог Зеленського та Путіна

Ясності щодо можливих контактів президентів РФ та України Володимира Путіна й Володимира Зеленського поки що немає, тому що важко ув'язати питання відносин між Москвою та Києвом із реалізацією проєкту газопроводу "Північний потік-2". Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Під час спілкування з журналістами його попросили прокоментувати слова Зеленського про те, що він "завдяки такому інструменту ("Північному потоку-2") міг би організувати зустріч із президентом Росії".

У свою чергу Пєсков заявив, що "поки що ясності немає" щодо можливого контакту двох президентів.

"У мого колеги Козака (заступника голови адміністрації президента Росії Дмитра Козака - ІФ) бувають контакти з керівництвом Офісу президента України, і, як і раніше, немає чіткої ясності про можливий порядок денний таких контактів, тому що важко ув'язати питання двосторонніх російсько-українських відносин із міжнародним важливим економічним проєктом "Північний потік-2". І про можливі рішення, на які мається на увазі вийти за підсумками таких контактів, - такого розуміння поки що немає", - пояснив представник Кремля.

Водночас Пєсков наголосив, що "президент Путін залишається відкритим для діалогу, і ми зацікавлені у такому діалозі" .