Ознаки та симптоми травми ока

Травми очей можуть мати серйозні наслідки і навіть призвести до сліпоти, але більшість із них можна запобігти, повідомляє Профиль.

Виявити травму ока не завжди легко, особливо у дитини. Негайно зверніться за медичною допомогою, якщо ви помітили будь-яку з цих ознак або симптомів:

біль, проблеми з відкриттям ока чи із зором;

пошкоджена повіка;

порушена рухливість очей;

незвичайний розмір або форма зіниці;

кров.

При травмі ока якнайшвидше зверніться за медичною допомогою до офтальмолога або іншого лікаря, навіть якщо травма здається незначною. Несвоєчасне надання допомоги може призвести до необоротної втрати зору.

Крім того, вживіть простих заходів, щоб запобігти подальшому пошкодженню. Такі як: