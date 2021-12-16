Apple втрачає позиції на ринку бездротових навушників
Хоча Apple впевнено лідирує в деяких ринкових сегментах побутової електроніки, продажі бездротових навушників помітно знизилися в порівнянні з минулим роком, впавши в 3 кварталі на 33,7%, повідомляє 3Dnews.
Єдиним із великих гравців, які демонструють стійке зростання у цій сфері, є компанія Samsung, яка за рік отримала додаткові 12,7 %.
Згідно зі статистикою консалтингової компанії Canalys, продаж бездротових навушників Apple (включаючи моделі серії Beats) впав з 26,8 млн екземплярів у 3-му кварталі 2020 року (37,6 % ринку) до 17,8 млн (24,6 %) у 3 -му кварталі 2021 року. Samsung, навпаки, наростила присутність у TWS-сегменті. Якщо минулого року у звітному періоді вона продала 7,7 млн пар навушників (10,8 %), то цього року — 8,7 млн або 12,0 %. Третє місце займає компанія Xiaomi, як і Apple, яка втратила позиції. З липня по вересень цього року вона продала 4,9 млн пар бездротових навушників (6,8%) проти 6,3 млн (8,8%) роком раніше.
Інші бренди не втримали в поточному році і по 5% ринку, причому четверте і п'яте місця в рейтингу займають індійський boAt і китайський Edifier - при цьому обидва демонструють вибухове зростання завдяки помірним цінам. Рекордсменом за темпами зростання є boAt — у 3 кварталі бренд продав на 220,5% більше навушників, ніж за аналогічний період минулого року.
Хоча про плани Samsung на ринку бездротових моделей докладних відомостей немає, відомо, що компанія, можливо, піде власним шляхом. Нещодавно вона патентувала рішення для аудіосегменту, пов'язані з охороною здоров'я: можливістю реєстрації серцевого ритму, рівня насичення крові киснем і навіть кров'яного тиску — у період пандемії не виключено, що такі можливості матимуть підвищений попит.