Apple втрачає позиції на ринку бездротових навушників

Хоча Apple впевнено лідирує в деяких ринкових сегментах побутової електроніки, продажі бездротових навушників помітно знизилися в порівнянні з минулим роком, впавши в 3 кварталі на 33,7%, повідомляє 3Dnews.

Єдиним із великих гравців, які демонструють стійке зростання у цій сфері, є компанія Samsung, яка за рік отримала додаткові 12,7 %.

Згідно зі статистикою консалтингової компанії Canalys, продаж бездротових навушників Apple (включаючи моделі серії Beats) впав з 26,8 млн екземплярів у 3-му кварталі 2020 року (37,6 % ринку) до 17,8 млн (24,6 %) у 3 -му кварталі 2021 року. Samsung, навпаки, наростила присутність у TWS-сегменті. Якщо минулого року у звітному періоді вона продала 7,7 млн пар навушників (10,8 %), то цього року — 8,7 млн або 12,0 %. Третє місце займає компанія Xiaomi, як і Apple, яка втратила позиції. З липня по вересень цього року вона продала 4,9 млн пар бездротових навушників (6,8%) проти 6,3 млн (8,8%) роком раніше.

Інші бренди не втримали в поточному році і по 5% ринку, причому четверте і п'яте місця в рейтингу займають індійський boAt і китайський Edifier - при цьому обидва демонструють вибухове зростання завдяки помірним цінам. Рекордсменом за темпами зростання є boAt — у 3 кварталі бренд продав на 220,5% більше навушників, ніж за аналогічний період минулого року.

Джерело: Canalys

Хоча про плани Samsung на ринку бездротових моделей докладних відомостей немає, відомо, що компанія, можливо, піде власним шляхом. Нещодавно вона патентувала рішення для аудіосегменту, пов'язані з охороною здоров'я: можливістю реєстрації серцевого ритму, рівня насичення крові киснем і навіть кров'яного тиску — у період пандемії не виключено, що такі можливості матимуть підвищений попит.