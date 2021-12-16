Україна отримає від Ізраїлю півмільйона доз вакцини AstraZeneca

Ізраїль передасть Україні 500 тисяч доз вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca через програму підтримки COVAX﻿. Про це, з посиланням на посольство Ізраїлю в Україні, повідомляє Ділова столиця.

"Ми раді, що маємо можливість допомогти Україні в боротьбі з COVID-19. Через 10 днів ми будемо відзначати 30 років з дня встановлення дипломатичних відносин між нашими двома країнами, і цей жест є символом міцних зв'язків і дружби, які існують між Ізраїлем і Україною" , — зазначив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.