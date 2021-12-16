Тищенко прокоментував перелік книг для депутатів від Стефанчука

Народному депутату "Слуги народу" Миколі Тищенку не потрібні рекомендації, які книжки йому читати. Так в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді він прокоментував інформацію про те, що спікер Руслан Стефанчук підготував для народних депутатів список книг, які вони мають прочитати, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені не потрібні рекомендації. Я народний депутат України, заступник голови фракції. А читаю я завжди, коли відпочиваю" , - зауважив Тищенко і додав, що зараз у нього немає часу на книги, тому що потрібно працювати.

Коли журналісти запитали нардепа, так зрештою, чи буде новорічний корпоратив у "слуг народу", Тищенко зауважив:

"Я не розумію про що ви говорите".

Раніше, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук опублікував п'ять книг, які рекомендує депутатам почитати під час різдвяних канікул. До списку увійшли: Григорій Сковорода — "Краще", Норман Дейвіс — "Європа. Історія", Михайло Зигар — "Імперія повинна померти" ("Імперія повинна померти. Історія російських революцій в особах. 1900-1917 рр."), Борис Джонсон — "Фактор Черчілля. Як одна людина змінила історію", адмірал Вільям Г. Макрейвен — "Застилайте ліжко. Дрібниці, які можуть змінити ваше життя, а можливо, і світ".