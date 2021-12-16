Буданов підтвердив, що мешкає в будинку Гогілашвілі

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов справді живе в одному будинку зі звільненим заступником міністра МВС Олександром Гогілашвілі. Про це глава розвідки повідомив у коментарі Bihus.info﻿.

"Я там не живу, а тимчасово проживаю, оскільки зараз у моїй квартирі робиться ремонт. А Гогілашвілі – мій друг, я цього ніколи не приховував. І він запропонував мені на певний період пожити у мене", – заявив Буданов.

За словами Буданова, офіційно особняк орендує дружина Гогілашвілі Марія Левченко. Також він заявив, що знає власника будинку Стрєлковського, якого звинувачують "обналі".