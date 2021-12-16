Буданов підтвердив, що мешкає в будинку Гогілашвілі
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов справді живе в одному будинку зі звільненим заступником міністра МВС Олександром Гогілашвілі. Про це глава розвідки повідомив у коментарі Bihus.info.
"Я там не живу, а тимчасово проживаю, оскільки зараз у моїй квартирі робиться ремонт. А Гогілашвілі – мій друг, я цього ніколи не приховував. І він запропонував мені на певний період пожити у мене", – заявив Буданов.
За словами Буданова, офіційно особняк орендує дружина Гогілашвілі Марія Левченко. Також він заявив, що знає власника будинку Стрєлковського, якого звинувачують "обналі".
"Мені відома ця особа. Публічно я, чесно кажучи, не дуже пам'ятаю, у чому її звинувачували. Проте цю особу пов'язували з незаконним обігом готівки. Обнал", - сказав Буданов.