Мокрий сніг і дощі: прогноз на 17 грудня

У п'ятницю, 17 грудня, в Україні прогнозують мокрий сніг і дощі. Температура повітря коливатиметься від морозу до плюсових показників. Про це повідомила﻿ синоптик Наталія Діденко.

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На території України буде періодично мокрий сніг, у південній частині та на південному сході з дощем.

Вітер, північний, північно-західний, помірний. У західних областях може бути штормовий вітер.

Температура повітря у п'ятницю коливатиметься в межах від 1 морозу до 3 тепла.

У Києві﻿ 17 грудня також буде мокрий сніг. Стовпчики термометрів покажуть близько 0...+3 градуси.