Мокрий сніг і дощі: прогноз на 17 грудня
У п'ятницю, 17 грудня, в Україні прогнозують мокрий сніг і дощі. Температура повітря коливатиметься від морозу до плюсових показників. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.
На території України буде періодично мокрий сніг, у південній частині та на південному сході з дощем.
Вітер, північний, північно-західний, помірний. У західних областях може бути штормовий вітер.
Температура повітря у п'ятницю коливатиметься в межах від 1 морозу до 3 тепла.
У Києві 17 грудня також буде мокрий сніг. Стовпчики термометрів покажуть близько 0...+3 градуси.