Прибираємо друге підборіддя за 5 хвилин: особливе тренування

Найчастіше причиною появи другого підборіддя в жінок є або генетика, або слабка мускулатура обличчя та шиї. М'язи просто мало підтримують шкіру, що створює неестетичні складки, повідомляє Здоровьесберегающий канал.

М'язи обличчя також потрібно тренувати. Як підтягнути підборіддя? Масаж та тренування найкращі вправи для ідеального овалу обличчя.

Для профілактики вправи потрібно робити тричі на тиждень, а якщо проблема вже почала проявлятися, можна робити вправи для обличчя – щодня, зранку чи перед сном. Дивіться відео до кінця і все дізнаєтесь!