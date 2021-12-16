Арахамія розповів версію Порошенка про витівку в "Раді"

Народний депутат України Петро Порошенко пояснив, що не "вривався" в прямий ефір телеканалу "Рада", а допомагав якійсь жінці пройти до туалету. Про це на брифінгу, розповідаючи про нараду щодо роботи телеканалу "Рада", заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє УНІАН.

Арахамія звинуватив Порошенка в брехні.

За його словами, "він на самій нараді сказав, що пропускав до туалету якусь жінку, а насправді він зайшов і кричав щось там" .

Арахамія переказав слова Порошенка, що, мовляв, що "він просто йшов повз, і побачив жінку, яка не могла пройти до туалету", і допоміг їй.

Водночас, Арахамія підкреслив, що ці слова не відповідають дійсності, оскільки на трансляції телеканалу "Рада" видно, що Порошенко зайшов у студію, і щось там кричав.

Своєю чергою, у коментарі журналістам Порошенко зазначив, що обладнану на другому поверсі будівлі парламенту "незрозумілу конструкцію" він не вважає студією.

За його словами, було порушено рішення парламенту, яке стосується порядку висвітлення роботи ВР, яке не передбачає жодних нових форматів і створення так званої "студії" в кулуарах.

Депутат також наголосив, що у час, коли діє рішення парламенту про роздержавлення державних ЗМІ, в часи війни з держбюджету виділяється майже півмільярда гривень на телеканал, який є державним і який хочуть зробити пропагандистським.

Раніше повідомлялося, що Петро Порошенко увірвався в прямий ефір телеканалу "Рада", де відбулась словесна перепалка з народним депутатом України Данилом Гетманцевим (фракція "Слуга народу").