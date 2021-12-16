Пенсії в Польщі та в Україні: хто отримає гідні виплати

У Польщі, куди щороку тисячі українців їдуть на заробітки, у декілька разів вищі пенсії, ніж в Україні. Якщо наші співвітчизники отримують, мінімально, 1934 грн, то поляки – 7693 грн, що більше майже на 75%, повідомляє Сьогодні.

За рахунок чого в Польщі такі пенсії та скільки платять українцям – далі в матеріалі.

Що в Польщі?

У Польщі більше 20% населення – пенсіонери, а саме 7,8 млн літніх людей. Там жінки йдуть на заслужений відпочинок у 60 років, а чоловіки у 65. Щоб отримувати виплати потрібно 20 і 25 років стажу відповідно.

У країні мінімальна пенсія становить 46,15% від мінімальної зарплати та становить близько 1158 злотих (7693 грн), а середня – 45,5% від середньої зарплати – 2372 злоті (15 758 грн)

Розмір пенсії = Розмір внесків на пенсійне забезпечення (з урахуванням індекації) / Середня довжина життя у пенсійному віці (у місяцях).

У Польщі пенсії виплачує Заклад соціального страхування (ZUS) переважно за кошти відповідного фонду, що збирає внески (FUS). Такі внески становлять 19,52% від зарплати. Їх роботодавець та працівник платять навпіл.

У країні є дві моделі виплат пенсій:

для народжених до 1949 року: вони отримують звичайні солідарні пенсії . Згідно з нею кошти, що перераховуються підприємствами та застрахованими особами до пенсійного органу, одразу ж виплачуються нинішнім пенсіонерам;

. Згідно з нею кошти, що перераховуються підприємствами та застрахованими особами до пенсійного органу, одразу ж виплачуються нинішнім пенсіонерам; для народжених після 1949-го. Тут вже розмір пенсії залежить від розміру внесків. Крім того, поляки самі можуть обрати, куди скерувати внески. Вони можуть надходити на особистий рахунок в ZUS, або ж 7,3% внеску можна скерувати на рахунок особи у Відкриті пенсійні фонди, що виникли внаслідок пенсійної реформи.

Другий варіант схожий на накопичувальні пенсії, які вже почали тестувати в Україні. Туди потрапляє 2,92% пенсійних внесків. Хоча ще 20 років, коли провели пенсійну реформу, до цих фондів йшло 7,3% податку. Зазначимо, що там відраховують долю внесків людей, народжених після 1968 року.

Цікаво, що у Польщі виник дефіцит Відкритих пенсійних фондів. Експерти прогнозують, що вже до 2025-го річний дефіцит фонду може скласти 77 млрд злотих. Тому вже у 2022 році в країні збираються провести реформу та ліквідувати Відкриті пенсійні фонди.

Ця реформа повинна впорядкувати пенсійну систему, а понад 15,5 млн поляків, які мають там внески, зможуть переказати гроші на індивідуальний пенсійний рахунок, або ж перейти на солідарну систему. Поляки вже звинувачують владу, що та такою реформою хоче знайти додаткове фінансування держбюджету, адже за переходу до ІПР 15% суми кожного внеску забере держава у якості комісії.

Зазначимо, що іноземці, також, можуть отримати пенсію у Польщі. Для цього потрібно підтвердити, що людина дійсно працювала у цій країні та має на неї право, оскільки сплачувала податки.

Що в Україні?

В Україні наразі діє лише солідарна пенсійна система, проте влада вже розробила накопичувальну систему. Наразі система тестується, а влада розробляє чіткі правила накопичення, для роботодавців та майбутніх пенсіонерів.

А з 1 грудня у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати для українців виросли і пенсії. Тепер мінімальна пенсія становить – 1934 грн, а максимальна – 19 340 грн.

Пенсія за віком для чоловіків 65 років та жінок 60 років – не менше ніж 2600 грн. Але для цього важливо досягти для жінок 30 років стажу, а для чоловіків – 35 років. Нині такі пенсіонери отримують – 2400 грн.

"Для виходу на пенсію у 2020 році після досягнення чоловіками 60 років та жінками 59 років 6 місяців (лише для жінок, народжених до 31 березня 1961 року) потрібен страховий стаж не менше 27 років. З кожним наступним роком необхідний для призначення пенсії за віком страховий стаж поступово зростатиме, і у 2028 році становитиме 35 років" , – пояснили у ПФУ.

Пенсія в Україні = середня зарплата за три минулі роки × співвідношення власної зарплати до середньої × стаж у роках × 1%

Також пенсіонерам належать надбавки до пенсії, які також можуть її значно підвищити. Наприклад, ветеранам війни чи людям з інвалідгістю. А ще є доплати за вік.

Проте, незважаючи на реформи української пенсійної системи, наразі у Польщі значно вищі пенсії. Крім того, співвідношення розміру пенсії та витрат набагато нижче, поляки менше витрачають на власні потреби за рахунок комфортних цін.

Середня пенсія по Україні

Середня пенсія в Україні – від 2001 до 3000 грн. Саме таку суму одержують 38,3% пенсіонерів (4,19 млн осіб).