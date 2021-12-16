Літаки у Львів скасовують: перелік рейсів
Міжнародний аеропорт "Львів" попередив про зміни в розкладі авіарейсів у зв'язку з низьку видимість. Зазначається, що рейси компанії Pegasus Стамбул - Львів; Львів -Стамбул - на сьогодні скасовано.
Про це повідомила прес-служба в Facebook.
Зазначається, що інформація постійно оновлюється та змінюється до покращення погодних умов.
Так, рейс авіакомпанії Ryanair 3120 Краків – Львів – не вилетів з Кракова до Львова. Пасажирам надається харчування.
Рейс авіакомпанії WizzAir 4485 Лондон - Львів – сів у Кошице.
Рейс авіакомпанії Air Ocean Airlines 201 Київ – Львів затримується до 14.00. Відповідно рейс авіакомпанії Air Ocean Airlines 401 за маршрутом Львів – Харків затримується до 15.45.
Рейс авіакомпанії Ryanair 3121 Львів-Краків приземлився у Борисполі.
Рейс 3280 авіакомпанії Ryanair Рига - Львів повернувся до Риги. Пасажири будуть доставлені з Києва до Львова автобусом.
Рейс 3448 Марса - Алам - Львів полетів на запасний до Борисполя.
Рейси авіакомпанії Роза Вітрів Київ - Львів; Львів - Київ 161/162 будуть об’єднані рейсами 163/164, для їх перевезення авіакомпанія залучить більший літак - Airbus 321. Запланований виліт до Львова о 16.45, а виліт зі Львова до Києва о 17.35.