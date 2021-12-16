General Motors показав свій третій електричний пікап

Американський концерн General Motors планує розширити асортимент пропонованих електричних пікапів. Після дебюту моделі Hummer та анонсованого раніше Chevrolet Silverado підрозділ GMC показав перші тизери Sierra Denali EV, повідомляє Обозреватель.

Розкішний електричний пікап, який має бути представлений наступного року, буде відрізнятися унікальним дизайном, який має мало спільного з оновленою Sierra 2022 року.

2022 GMC Sierra AT4X та Sierra Denali Ultimate. Джерело: General Motors

Новинка отримає закрите облицювання зі світлодіодним окантуванням і підсвічуванням фірмового значка GMC. Доповнюють образ стильні Г-подібні LED-фари. Машина отримала незграбні форми та дизайн у стилі tecno.

Новинка буде побудована на перспективній платформі Ultium і вироблятиметься разом із GMC Hummer EV на заводі Factory Zero. Передбачається, що новинка буде пропонуватися з двома або трьома моторами на вибір. Залежно від версії силовий агрегат розвиватиме 634, 842 або 1000 к.с. У топовому виконанні запас ходу досягатиме близько 563 км. Електричний пікап GMC Sierra спочатку буде представлений у дорогому виконанні Denali, але в майбутньому з'являться доступніші версії.