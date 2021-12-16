Арахамія розповів, чи буде новорічний корпоратив у фракції "Слуг"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розказав, чи буде новорічний корпоратив у фракції "Слуга народу", повідомляє УНІАН.

На запитання журналістів, де відбудеться новорічний корпоратив фракції, Арахамія відповів:

"Ми не будемо робити якийсь спільний фракційний чи партійний захід… новорічного корпоративу не буде".

Він не виключив, що можуть збиратися по 10-15 депутатів, в тому числі по комітетах.

Арахамія наголосив, що жодної централізованої організації свята не буде.

Він також повідомив, що новорічну ніч проведе зі своїми рідними.

"Я буду святкувати зі своєю великою родиною вдома, як я роблю це кожного року" , - сказав він.

За його словами, потім планує на 2-3 дні поїхати в Буковель покататися на лижах, а після – за кордон.

На запитання, чи буде він читати книжки, які рекомендував депутатам голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Арахамія сміючись відповів, що саме йому спікер рекомендував прочитати твори Григорія Сковороди (в інтерв’ю одному з телеканалів Арахамія на запитання, кому належить цитата "Світ ловив мене та не спіймав" Григорія Сковороди, відповів, що герою Леонардо Ді Капріо у фільмі "Спіймай мене, якщо зможеш" - ред.).

Водночас Арахамія закликав журналістів також читати Сковороду, бо потім він перевірятиме, чи знають вони його творчість.