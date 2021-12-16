З Киви почали стягувати "жомовий мільйон"

Виконавча служба почала стягувати з Іллі Киви кошти в сумі понад 1,2 млн грн, які він нібито заробив на здачі в оренду жомової ями в Полтавській області. У зв’язку з цим народний депутат від ОПЗЖ перебуває в Єдиному реєстрі боржників, повідомляє Бігус.інфо.

Виконавче провадження щодо стягнення в Іллі Киви “жомового мільйона” в дохід держави зареєстроване 13 грудня. Його також можна знайти в Автоматизованій системі виконавчого провадження.

У зв’язку із цим народного депутата від ОПЗЖ внесли також до Єдиного реєстру боржників. Тож, якщо Ілля Кива не погасить борг добровільно, з нього почнуть стягувати ці кошти в примусовому порядку.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Денис Демків, який подавав до суду позов про конфіскацію в Киви цих коштів, підтвердив Bihus.Info, що йдеться саме про це стягнення.

"Так, ми звернулися до виконавчої служби для стягнення цієї суми, коли рішення суду набуло законної сили. Ми звернулися до Печерського відділу виконавчої служби – за місцем роботи народного депутата", – сказав Денис Демків.

Нагадаємо, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 27 жовтня визнала "жомовий мільйон" Киви необґрунтованими активами й підтвердила рішення першої інстанції, що понад 1,2 млн грн підлягають конфіскації в дохід держави. Це – перший в історії України позов про конфіскацію необґрунтованих активів.

Ілля Кива звернувся до Верховного Суду з касаційною скаргою, однак рішення апеляції ВАКСу набуло законної сили в день його прийняття.

Прокурор САП Денис Демків в інтерв’ю розповів, що підставою для подання цього позову було журналістське розслідування, яке редакція Bihus.Info опублікувала у 2020 році.

У згаданому розслідуванні йшлося про те, що народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива задекларував понад мільйон гривень, нібито заробивши їх здачею в оренду жомову яму у Полтавській області. Надалі з’ясувалося, що підприємство ТОВ "Компанія Сіквел", яке начебто платило Киві за цю оренду, може бути частиною конвертаційного центру.