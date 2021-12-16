Відеохостинг YouTube заблокував новий канал Russia Today (RT DE – RT auf Sendung). Це сталося в день запуску телевізійного мовлення німецькою мовою, повідомляє Лента.ру.

Повідомляється, що на каналі тривала пряма трансляція ефіру. Причини блокування зараз з'ясовуються.

Німецький канал RT DE запустився вранці 16 грудня. Про це розповіла головний редактор видання Маргарита Симоньян.

У день запуску до студії каналу також приїхала офіційний представник МЗС Марія Захарова.

«Сьогодні телеканал RT почав мовлення німецькою мовою. Приїхала привітати та поговорити про російсько-німецькі відносини» , — написала вона у своєму Telegram.

28 вересня YouTube заблокував два німецькі канали RT. Головний редактор видання Маргарита Симоньян зазначила, що обидва канали видалено без можливості відновлення. Наступного дня Роскомнагляд направив звернення до Google з вимогою повернути видалені канали.

Повідомлялося, що якщо відеохостинг не відновить доступу до цих сторінок, йому може загрожувати блокування на території Росії.