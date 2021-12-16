ВР створила новий регулятор для галузі інтернету та мобільного зв'язку

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №6055 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та поштового зв'язку України" (Нацкомзв'язку), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Законопроєкт у другому читанні та загалом у четвер підтримали 296 народних депутатів за необхідних 226 голосів.

Комісія працюватиме замість НКРЗІ (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації) та у підсумковому документі було забезпечено ефективний механізм трансформації НКРЗІ у Нацкомзв'язку. Зокрема, з дня набрання чинності законом про Нацкомзв'язок, НКРЗІ автоматично трансформується у Нацкомзв'язок, а особи, які перебувають на посадах голови та членів НКРЗІ на день набрання чинності цим Законом, продовжують здійснювати свої повноваження протягом строку, що становить різницю між шістьма роками та строком перебування на посаді до дня набрання чинності законом.

Регулятор буде у тому числі:

визначати населені пункти без Інтернету, мобільного зв'язку та забезпечувати надання таких послуг;

здійснювати державний контроль за діяльністю операторів/провайдерів та постачальників поштових послуг;

здійснювати позасудове врегулювання спорів між споживачами та операторами/провайдерами, а також позасудове врегулювання спорів щодо доступу до інфраструктури;

моніторити якість електронних комунікаційних послуг

Відповідно до тексту документа, обрання до складу Нацкомзв'язку відбувається шляхом відкритого конкурсу.

Організацію та проведення конкурсу здійснює конкурсна комісія, склад якої, а також порядок та умови проведення конкурсу затверджує Кабінет Міністрів України. Член регуляторного органу призначається на посаду розпорядженням Кабінету Міністрів України.

Термін повноважень членів Національного зв'язку становить шість років. Одна й та сама особа не може бути членом Нацкомзв'язку більше двох термінів поспіль.

Кандидат на посаду члена Нацкомзв'язку повинен, у тому числі, володіти державною мовою, мати кваліфікацію, досвід, зокрема у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, необхідних для виконання його обов'язків та здійснення повноважень члена регуляторного органу, володіти іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, бути громадянином України.

Фінансування діяльності Нацкомзв'язку та його апарату здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Посадові оклади членам Нацкомзв'язку та працівникам апарату відповідно до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, встановлюються у розмірі:

- голова регуляторного органу: 40;

- Член регуляторного органу: 30;

- Інші працівники апарату: від 10 до 25;

Загальний розмір премій, які може отримати голова чи член регуляторного органу протягом року, неспроможна перевищувати 50% фонду посадового окладу відповідних посад протягом року.