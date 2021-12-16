Рада звернулася до Бундестагу

Парламент ухвалив постанову "Про Звернення Верховної Ради України до Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу", повідомляє Ділова столиця.

Відповідне рішення підтримано 331 голосом нардепів

Згідно з текстом звернення, український парламент закликає Бундестаг Федеративної Республіки Німеччина до визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу. Верховна Рада просить Бундестаг надати політичну оцінку цим подіям, що стане важливим сигналом для вшанування пам’яті мільйонів жертв цього злочину тоталітарного режиму, вагомим внеском у справу забезпечення мирного та безпечного майбутнього для прийдешніх поколінь, а також до протидії будь-яким спробам применшити масштаб чи знайти виправдання злочину, який не мав жодної іншої причини, окрім наміру радянського керівництва знищити український народ або значну його частину.

Водночас український парламент закликає до започаткування спільних системних наукових досліджень щодо історичної ролі Німеччини під час Голодомору, зокрема, його сприйняття німецькою владою та суспільством, беручи до уваги тісні економічні контакти у період 1932-1933 роках між СРСР та Німеччиною, а також долю німецької меншини на території радянської України.

Також Рада звертається до Бундестагу з пропозицією розвивати міждержавну співпрацю в питаннях відновлення історичної пам’яті на засадах взаємності, поваги та спільного прагнення домогтися історичної справедливості.

Довідка. Голодомор 1932-1933 років — це акт геноциду українського народу, організований керівництвом Комуністичної партії та урядом СРСР шляхом створення штучного масового голоду.