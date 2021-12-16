Берінчик - Чанієв: де і коли дивитися чемпіонський бій

18 грудня в Броварах пройде бій між володарем поясу WBO International у легкій вазі Денисом Берінчиком та претендентом з РФ Ісою Чанієвим, повідомляє УНІАН.

Берінчик - Чанієв: де дивитися поєдинок

У прямому ефірі протистояння покаже медіасервіс MEGOGO.

Вечір боксу в ТРЦ "Термінал" у Броварах стартує о 19.00, а бій Дениса та Іси почнеться близько 22.00.

Берінчик - Чанієв: прогноз букмекерів

Букмекери практично не сумніваються в успіху Берінчика. На перемогу Дениса можна поставити з коефіцієнтом 1,07, тоді як на успіх росіянина - 7,64. На нічию виставлений коефіцієнт 33,50.

На дострокову перемогу Берінчика букмекери дають коефіцієнт 1,51, а на нокаут від Чанієва - 12,85. На те, що українець виграє за очками, можна поставити з коефіцієнтом 2,45, тоді як на перемогу Іси рішенням суддів - 18,50.

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