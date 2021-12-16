Берінчик - Чанієв: де і коли дивитися чемпіонський бій
18 грудня в Броварах пройде бій між володарем поясу WBO International у легкій вазі Денисом Берінчиком та претендентом з РФ Ісою Чанієвим, повідомляє УНІАН.
Берінчик - Чанієв: де дивитися поєдинок
У прямому ефірі протистояння покаже медіасервіс MEGOGO.
Вечір боксу в ТРЦ "Термінал" у Броварах стартує о 19.00, а бій Дениса та Іси почнеться близько 22.00.
Берінчик - Чанієв: прогноз букмекерів
Букмекери практично не сумніваються в успіху Берінчика. На перемогу Дениса можна поставити з коефіцієнтом 1,07, тоді як на успіх росіянина - 7,64. На нічию виставлений коефіцієнт 33,50.
На дострокову перемогу Берінчика букмекери дають коефіцієнт 1,51, а на нокаут від Чанієва - 12,85. На те, що українець виграє за очками, можна поставити з коефіцієнтом 2,45, тоді як на перемогу Іси рішенням суддів - 18,50.
Берінчик - Чанієв: профайл боксерів
- Попереднього разу Берінчик виходив на боксерський ринг у березні 2021 року. Він переміг Хосе Санчеса технічним нокаутом у третьому раунді.
- Всього українець провів 15 боїв, в яких здобув 15 перемог (9 нокаутом).
- Іса Чанієв провів у профі 18 боїв: 15 разів виграв (7 нокаутом) і тричі програв. Свій останній на цю мить бій він провів у липні, коли нокаутував Нуртаса Ажбенова.
- Чанієв один раз боксував за пояс чемпіона світу (у 2019 році за титул IBF), але поступився Річарду Коммі.