Виявлено порушення у закупівлі Укрзалізниці подарунків на 35 млн

Держаудитслужба за результатами моніторингу закупівель Укрзалізницею новорічних подарунків на загальну суму біля 35 млн грн виявила порушення законодавства та вимагає притягнути винних осіб до відповідальності, повідомляє Дзеркало тижня.

«З огляду на встановлене порушення законодавства у сфері закупівель та з огляду на відсутність механізму їх усунення… Держаудитслужба зобов’язує здійснити заходи направлені на недопущення встановлених порушень у подальшому, зокрема шляхом притягнення до відповідальності осіб, якими допущено порушення…», – йдеться у відповідному висновку Служби, опублікованому в системі Prozorro.

Три аукціони на постачання новорічних подарунків для залізничників були проведені 22 листопада 2021 року філією «Центр сервісного забезпечення» ПАТ «Українська залізниця». Переможцями стали три фірми: ТОВ «Світ трейдер», ТОВ «Лідер-трейдинг«, ТОВ «ДП Транс техно постач». За три дні до аукціону, 19 листопада, Держаудитслужба розпочала моніторинг процедури даних закупівель.

Зокрема, згідно документу державних аудиторів, тендерна документація була складена не у відповідності до вимог закону, а також Укрзалізниця не надала запитувану інформацію, у тому числі щодо формування очікуваної ціни подарунків та необхідності здійснення такої закупівлі.

За оцінками голови Промислово-підприємницької спілки Володимира Каспрука, переплата на закупівлі подарунків може складати 30%.

Керівником підрозділу Укразізниці, що здійснює закупівлю новорічних подарунків «Центр сервісного забезпечення» є Анна Бандурко, яка раніше підписала листа про зупинення конкурсу на пошук постійного голови правління Укрзалізниці.