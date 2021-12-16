Рада прийняла за основу закон про національний спротив

16 грудня Верховна рада України прийняла за основу проект "Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України" про уточнення завдань та основ підготовки та ведення національного опору (№6302). ﻿Про це, із посиланням на прес-службу ВР, пише Іванна Шовкун, РБК-Україна.

Проголосували "за" 256 народних депутатів, "проти" – 5, "утрималися" – 84, не голосували – 22 народні обранці.

Законопроектом: