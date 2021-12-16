Рада прийняла за основу закон про національний спротив
16 грудня Верховна рада України прийняла за основу проект "Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України" про уточнення завдань та основ підготовки та ведення національного опору (№6302). Про це, із посиланням на прес-службу ВР, пише Іванна Шовкун, РБК-Україна.
Проголосували "за" 256 народних депутатів, "проти" – 5, "утрималися" – 84, не голосували – 22 народні обранці.
Законопроектом:
- регульовується питання повноважень Кабінету Міністрів України та військового командування з питань виконання правового режиму воєнного стану;
- уточнюються повноваження органів військового управління Збройних Сил України, у тому числі Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, яке є організатором руху опору;
- урегульовується питання грошової винагороди особам, що проходять військову службу під час особового періоду;
- урегульовується питання порядку та умови підпорядкування Національної гвардії України під час уведення правового режиму воєнного стану.