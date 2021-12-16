Морози вдарять до -13°С: до України прийде різке похолодання

В Україну йде різке похолодання. З наступного тижня морози вдарять у всіх регіонах країни.﻿ Про це, із посиланням на Укргідрометцентр, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Згідно із прогнозом, різке похолодання в країні очікується вже 21 грудня (наступного вівторка). Варто зазначити, що морозна погода протримається в областях як удень, так і вночі. Подекуди стовпчики термометра впадуть до -13 градусів. Однак, опадів не передбачається.

Похолодання в Україні

Температура повітря 21 грудня складе:

у північних областях вдень від -7 до -1 вдень, а вночі -10 -5 градусів;

на півночі країни вдень -13 -6 градусів, а вночі -13 -9;

у східних областях -10 -6 вдень, вночі -10 -7 градусів;

на півдні країни вдень від -3 до -1, а вночі -7 -5 градусів;

у центральних областях -10 -6 градусів вдень, а вночі -8 -10.

Похолодання в Києві

У столиці синоптики також прогнозують різкий стрибок температури. Вдень стовпчики термометра покажуть -9 -7 градусів морозу, а вночі -11 -9.

Завтра, 17 грудня, в Україні прогнозують періодично мокрий сніг і дощі. Температура повітря коливатиметься від морозу до показників із позначкою "плюс".