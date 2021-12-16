В Україні спростили посмертне вилучення органів для пересадки – закон

Депутати Верховної Ради України 305 голосами схвалили законопроєкт №5831 про внесення змін до законодавчих актів, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людини. Згідно з ним, всі охочізможуть давати прижиттєву згоду на донорство органів через загальновідомий портал "Дія", повідомляє Обозреватель.

Рішення у своєму Facebook прокоментував позаштатний радник голови МВС Антон Геращенко. За його словами, Україна з часів Незалежності майже втратила власну трансплантологію, насамперед через складну процедуру отримання згоди рідних на донорство органів померлої людини або пацієнта, в якого зафіксовано смерть мозку.

Депутати Верховної Ради України 305 голосами схвалили законопроєкт №5831. Джерело: Twitter Верховної Ради України

У зв'язку з цим сотні хірургів-трансплантологів покинули Україну, переїхавши за кордон, де вони змогли реалізувати себе, виконуючи надскладні операції та рятуючи сотні людських життів, тоді як в Україні помирало щорічно від 4 до 5 тисяч українців, які не дочекалися трансплантації.

"Потрібно пересаджувати 3 тисячі нирок на рік. В 2020 році було пересаджено 98! Потрібно пересаджувати 1100 печінок, а в 2020 році було пересаджено лише 6! Потрібно пересаджувати 300 сердець на рік, а в 2020 році пересаджено було лише 9" , – наголосив Геращенко.

Він нагадав, щоо зрушення почались у 2018 році, коли було ухвалено нове законодавство про трансплантацію. Воно дозволило громадянам давати прижиттєву добровільну згоду на донорство своїх органів, був запущений відповідний реєстр. Позаштатний радник міністра висловив гордість, що був залучений до проведення цього закону через Раду.

"Я особисто одним із перших надав письмово згоду на донорство органів, але для цього мені було потрібно заїхати в МОЗ та заповнити купу паперових документів, що було повільно і незручно" , – повідомив він.

Геращенко додав, що розв'язати цю проблему дозволить закон, ухвалений 16 грудня, і назвав його "революцією в питанні збереження життя українців".

"Впевнений, що команда Михайла Федорова в найкоротші строки розробить вкладку в "Дію" про надання прижиттєвої згоди на донорство і вже в березні нового 2022 року нею зможуть скористатися тисячі українців" , – написав Геращенко.

Геращенко розповів про важливість ухваленого законопроєкту. Джерело: Facebook Антона Геращенка

Законопроєкт дасть можлисть рятувати життя українців. Джерело: Facebook Антона Геращенка