РФ готова до діалогу з НАТО у нейтральній країні

Росія готова до діалогу з НАТО щодо проєктів документів з гарантій безпеки, пропозиції щодо яких РФ передала Альянсу. Заступник глави МЗС РФ Рябков готовий прилетіти на переговори в будь-яку нейтральну країну. Про це розповів речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Страна UA.

"Ушаков (помічник президента РФ - Ред.) дав роз'яснення щодо проектів двох документів, договору та угоди, щодо гарантій безпеки, які були вчора по дипканалах у МЗС передані американській стороні.... Що дуже важливо, Ушаков довів до Саллівану тезу про нашу готовності негайно розпочати переговори щодо проектів цих документів", - розповів Пєсков.

Пєсков пояснив, що заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков буде готовий будь-якої миті вилетіти до будь-якої нейтральної країни для початку переговорів.