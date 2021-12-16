Коли українські школярі підуть на зимові канікули
В Україні школярі незабаром підуть на довгоочікувані зимові канікули. Але в містах відпочинок розпочнеться у різний час, повідомляє Сьогодні.
Київ
У столиці школярі підуть на канікули з 25 грудня та повернуться за парти 9 січня.
"Зараз усі 425 столичних шкіл працюють у звичайному режимі, а наші служби проводять постійний моніторинг закладів середньої освіти, контролюючи динаміку захворювання (COVID-19 - ред)", – заявив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.
Він також зазначив, що фахівці наполегливо рекомендують максимально вакцинувати населення для безпечнішого перебігу хвороби та збереження життя.
"Київ – лідер із вакцинації в Україні. Зараз уже зроблено понад 3,1 мільйона щеплень. Повністю вакциновано майже 1,57 мільйона киян. Серед представників освітньої галузі вакциновано майже 97%", – наголосив Валентин Мондрієвський.
Львів
Школярі відпочиватимуть з 27 грудня по 10 січня.
Харків
Фактично останнім робочим днем буде п'ятниця, 24 грудня, бо 25-27 грудня – вихідні та святкові дні. Отже, канікули у школах розпочнуться 28 грудня.
Дніпро
Зимові канікули у школах розпочнуться з 25 грудня. На навчання діти повернуться 10 січня.
Кривий Ріг
Зимові канікули для дітей триватимуть з 25 грудня по 9 січня.
Кропивницький
Канікули для дітей розпочнуться з 27 грудня, а в деяких школах – з 30 грудня. Учні повернуться за парти вже 10 січня.
Рівне
Школи підуть на канікули з 25 грудня та відпочиватимуть до 9 січня.
Хмельницький
Діти почнуть відпочивати 30 грудня, а на навчання повернуться 9 січня.
Чернігів
Тут канікули розпочнуться вже з 24 грудня, а на навчання діти вийдуть 9 січня.
Полтава
Канікули для школярів розпочнуться 25 грудня, а 10 січня завершаться.
Луцьк
Школи міста підуть на зимові канікули 28 грудня та повернуться на навчання 9 січня.
Житомир
Зимові канікули розпочнуться 31 грудня та триватимуть до 16 січня.
Суми
Тут зимові канікули для учнів розпочнуться 25 грудня та триватимуть до 9 січня.