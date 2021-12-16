Рада змінить Конституцію через децентралізацію

Верховна Рада створила робочу групу з підготовки законодавчих пропозицій щодо внесення змін до Конституції щодо децентралізації. Відповідне розпорядження підписав голова парламенту Руслан Стефанчук, повідомляє Корреспондент.

Робоча група діятиме на базі комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування і комітету з питань правової політики. Головою робочої групи став перший віце-спікер Олександр Корнієнко.

Створений орган працюватиме над оновленням Конституції у частині місцевого самоврядування та організації адміністративно-територіального устрою відповідно до вимог Європейської хартії місцевого самоврядування.

"Робота в робочій групі – це логічне продовження розробки змін до Конституції щодо децентралізації. Ми завершили консультації напрацювання з органами місцевого самоврядування, з усіма профільними асоціаціями. І тепер справа за парламентом. Завершення децентралізації має посилити гарантії можливості громад і вирішити проблеми, які турбують кожну людину – послуги та можливості. При цьому має бути баланс прав та відповідальності місцевої влади" , – пояснив Корнієнко.

Ключовими питаннями стануть статус самоврядування на субрегіональному рівні та формування нагляду, призначення та діяльність префектів. Члени робочої групи мають підготувати пропозиції до 1 березня 2022 року.