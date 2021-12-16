Третє щеплення від COVID-19 може стати обов’язковим – МОЗ
У Міністерстві охорони здоров’я припустили, що третє щеплення від коронавірусу може стати обов’язковим в Україні, повідомляє Новое время.
В ефірі телеканалу 1+1 головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що фінальне рішення про третю дозу вакцини буде ухвалено приблизно у січні.
"Тоді буде рішення про продовження або не продовження терміну дії сертифікату (про вакцинацію — ред.), остаточно будуть і рекомендації Європейського Союзу та ВООЗ", — зазначив він.
За словами Кузіна, бустерна доза вакцини посилює вакцини сформований імунітет.
"Особливо це актуально для людей з порушенням імунної системи, для тих, хто вакцинований давно — понад дев’ять-десять місяців. Вони вже мають певне зменшення імунітету. Організм таких людей реагує як на звичайну вакцину. Імунітет посилюється", — пояснив санлікар.
Додаткове щеплення рекомендують людям з ВІЛ-інфекцією, онкологією після трансплантації органів тим, хто проходить імуносупресивну або імуномодулюючу терапію, а також людям з іншими імунодефіцитними станами.
За словами голови МОЗ Віктора Ляшка, бустерна вакцинація в Україні може з’явитися у січні-лютому 2022 року чи раніше. Для цього щонайменше 60% українців мають бути вакциновані однією дозою або 50% - двома дозами.