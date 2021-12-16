Електронні сигарети прирівняли до звичайних та заборонили палити в закладах
Верховна Рада України прирівняла електронні сигарети до звичайних, заборонила їх рекламу, а також куріння в громадських місцях, у тому числі в ліфтах та закладах. Про це, із посиланням на трансляцію засідання Ради, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.
Відповідні норми містяться в законопроекті №4358, який сьогодні в другому читанні підтримали 317 депутатів.
Новий закон передбачає:
- заборону реклами та стимулювання продажів електронних сигарет і рідин до них;
- штраф за їх продаж особам молодше 18 років у розмірі 1 020 гривень, а в разі повторного порушення протягом року - 10 200 гривень;
- заборона куріння електронних сигарет у всіх громадських місцях і приміщеннях за аналогією з курінням звичайних сигарет.
Таким чином, електронні сигарети можна курити на вулиці, пляжі, парках і спеціально відведених для цього місцях.
Де не можна курити електронні сигарети:
- у ліфтах і таксофонах;
- у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я;
- у приміщеннях та на території навчальних закладів;
- у приміщеннях і на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
- у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
- у приміщеннях об'єктів культурного призначення;
- у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
- у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
- у приміщеннях готелів та засобів розміщення громадян;
- у приміщеннях гуртожитків;
- на дитячих майданчиках;
- у місцях загального використання житлових будинків;
- у підземних переходах;
- у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі таксі;
- на вокзалах і станціях;
- на зупинках маршрутних транспортних засобів.
Забороняється куріння електронних сигарет в аеропортах, крім спеціально відведених для цього місць.