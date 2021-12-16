Електронні сигарети прирівняли до звичайних та заборонили палити в закладах

Верховна Рада України прирівняла електронні сигарети до звичайних, заборонила їх рекламу, а також куріння в громадських місцях, у тому числі в ліфтах та закладах.﻿ Про це, із посиланням на трансляцію засідання Ради, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.

Відповідні норми містяться в законопроекті №4358, який сьогодні в другому читанні підтримали 317 депутатів.

Новий закон передбачає:

заборону реклами та стимулювання продажів електронних сигарет і рідин до них;

штраф за їх продаж особам молодше 18 років у розмірі 1 020 гривень, а в разі повторного порушення протягом року - 10 200 гривень;

заборона куріння електронних сигарет у всіх громадських місцях і приміщеннях за аналогією з курінням звичайних сигарет.

Таким чином, електронні сигарети можна курити на вулиці, пляжі, парках і спеціально відведених для цього місцях.

Де не можна курити електронні сигарети:

у ліфтах і таксофонах;

у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я;

у приміщеннях та на території навчальних закладів;

у приміщеннях і на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

у приміщеннях об'єктів культурного призначення;

у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;

у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

у приміщеннях готелів та засобів розміщення громадян;

у приміщеннях гуртожитків;

на дитячих майданчиках;

у місцях загального використання житлових будинків;

у підземних переходах;

у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі таксі;

на вокзалах і станціях;

на зупинках маршрутних транспортних засобів.

Забороняється куріння електронних сигарет в аеропортах, крім спеціально відведених для цього місць.