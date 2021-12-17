Гороскоп на 17 грудня для всіх знаків Зодіаку

Астрологи склали гороскоп на 17 грудня 2021 року для всіх знаків Зодіаку. Всім представникам зодіакальних сузір'їв варто пам'ятати: як день почнеш, так його і проведеш, повідомляє УНІАН.

Овен

За вашою спиною хтось плете інтриги. Будьте пильні з підозрілими людьми.

Телець

Ви зможете вирішити всі свої фінансові проблеми. Нарешті напередодні свят ви спокійно видихнете.

Близнюки

У п'ятницю раз у раз ви будете проявляти свій егоїзм. Але будьте обережні, щоб не відштовхнути від себе людей.

Рак

Дуже важливо день провести з рідними. Ідеальним часом проводження буде похід за подарунками на майбутні свята.

Лев

Леви вірять в чудеса, і це прекрасно. Сьогодні доля підкине вам ще одну можливість повірити в те, що диво існує.

Діва

Якщо ви хочете домогтися успіху в якійсь справі, тоді шукайте прості шляхи, які напевно приведуть вас до мети.

Терези

У Терезів є дар - ви завжди даєте хороші поради. Саме від вас це і буде потрібно оточуючим.

Скорпіон

З самого ранку ви будете відчувати роздратування, яке в підсумку виллється на оточуючих.

Стрілець

Вам рекомендується провести день вдома, приділивши час приємним клопотам.

Козоріг

Ваше бажання бути ідеальним у всьому може негативно позначитися на відносинах з близькими.

Водолій

А ось Водоліям варто проявити більше уваги і турботи щодо своїх близьких.

Риби

Ви можете стати тією людиною, яку всі будуть критикувати.