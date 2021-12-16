У НАТО не сказали, коли Україна зможе вступити до Альянсу
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в НАТО не дали чіткої відповіді на запитання, у якому році Україна зможе стати членом Альянсу. Про це пише Телеграм-канал "Політика Країни".
Коментуючи підсумки зустрічі Столтенберга та Зеленського, Кулеба наголосив, що це питання порушувалося українською стороною.
"Єдиний недолік – рік, коли Україна стане членом НАТО – нам не сказали. Хоча ми запитували. Але абсолютно чітко було підтверджено, що дискусія "коли Україна стане членом НАТО" – це виключно дискусія, яку ведуть Україна та НАТО", – запевняє Кулеба. .