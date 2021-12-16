У МВС хочуть зменшити відмови при перетині Ізраїлю та України
Голова українського МВС Денис Монастирський запропонував виробити механізм зменшення відмов громадянам України та Ізраїлю під час перетину кордонів двох країн, повідомляє Новое время.
"Пропоную підійти до цієї проблеми комплексно – на рівні правоохоронних органів, експертів, а також на рівні політичних кіл. Наше завдання – розробити механізм, який був би ефективним та вигідним для обох сторін", – заявив він на третьому Kyiv Jewish Forum.
За словами Монастирського, успішні приклади такої співпраці вже є – зокрема, Міністерство внутрішніх справ обмінюється інформацією про виявлені прояви антисемітизму з Єврейською конфедерацією України.
"За 11 місяців цього року в Україні відкрито 10 кримінальних проваджень за фактами подібних дій. Більшість таких правопорушень пов'язана з простим хуліганством, а не з проявами ненависті, і в більшості випадків підозрюваним оголошено підозри, проводяться необхідні подальші слідчі дії для притягнення цих людей до відповідальності", — заявив Монастирський, наголосивши на неприйнятності антисемітизму для України.
Також чиновник наголосив на важливості підтримання порядку під час паломництва хасидів в Україну.
"Цього року до України приїхало близько 30 тис. вірян із усього світу. Усі заходи проводились на належному рівні. У цьому нам допомагають і наші колеги із Держави Ізраїль, відправляючи сюди поліцію та рятувальників. Ми щиро вдячні за таку співпрацю", - сказав глава МВС.