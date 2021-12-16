Розголошення зарплати Лещенко "загрожує йому небезпекою" – УЗ

В "Укрзалізниці" незаконно приховують суми зарплат, які отримував колишній член наглядової ради Сергій Лещенко за два роки на посаді. Спочатку прикривалися "конфіденційністю", але вже зараз заявили, що розголошення такої інформації "може завдати шкоди його безпеці, честі та діловій репутації". Про це, посилаючись на прес-службу УЗ, повідомляє APNEWS.

Уже більше місяця "Укрзалізниця" приховує, скільки за два роки витратили на зарплати для колишнього члена наглядової ради Сергія Лещенка. В Офісі омбудсмена з прав людини підтвердили, що перевізник незаконно приховав суму виплат, прикрившись "конфіденційністю" .

Було відкрито провадження в справі про порушення прав і свобод людини, і навіть це не змусило розкрити зарплату Лещенка. І аргументи просто вражають:

"Розголошення Товариством інформації про нараховану та виплачену винагороду колишньому члену наглядової ради "Укрзалізниця" Лещенко С. А. може завдати істотної шкоди останньому, а також може загрожувати безпеці Лещенку та/або членам його сім'ї (...), зашкодити його гідності, честі Як наслідок, надання вищезгаданих відомостей у реальному часі відкриє необмеженому колу осіб інформацію, що, у свою чергу, матиме прямий причинно-наслідковий зв'язок із зазначеною вище потенційно-конкретною істотною шкодою. ймовірність його настання внаслідок надання доступу до вищезазначених відомостей є досить високою”, – йдеться у відповіді.

При цьому, зазначено, що суспільний інтерес в отриманні такої інформації не переважає над потенційними збитками від її поширення. Говорять, що оскільки суми зарплат Лещенка не є інформацією, що свідчить про загрозу державному суверенітету та територіальній цілісності України, її нібито можна і не розголошувати.

"Громадський інтерес в отриманні інформації про нараховану та виплачену винагороду колишньому члену наглядової ради АТ «Укрзалізниця» Лещенко С. О. не превалює потенційної шкоди від її поширення, оскільки вона не є інформацією, що свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальну реалізацію; прав, свобод та обов'язків (...) зазначена вище потенційно-конкретна істотна шкода від надання таких відомостей значною мірою переважає суспільний інтерес у їх отриманні", – виправдалися в УЗ.

Ну й наголосили, що сам Лещенко згоди на розповсюдження своєї зарплати не давав.

З відповіді розуміємо, що заробітну плату Сергія Лещенка розкривати не хочуть, тому що якщо про неї дізнається суспільство, це йому зашкодить . Як – невідомо. Хіба що там такі "космічні" суми, які можуть викликати хвилю обурення серед населення.

При цьому зарплати інших держслужбовців, нардепів, міністрів і навіть президента відкриті, і ніхто їх не приховує, тому що виплати здійснюються фактично з грошей платників податків, які мають право знати, як їх витрачають.