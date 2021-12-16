З сайту суду в Росії зникла справа про війська РФ на Донбасі

З сайту суду в Росії зникла справа про війська РФ на Донбасі
Фото: Facebook

З сайту Кіровського суду Ростова-на-Дону зникла справа, у матеріалах якої йшлося про присутність російських військових на Донбасі. Міністерство закордонних справ України у коментарі заявило, що вердикт ростовського судді наблизив притягнення влади РФ до міжнародно-правової відповідальності - не дивно, що вони почали видаляти текст справи з публічного доступу, повідомляє Ліга.net.

Журналісти звернули увагу на вирок, винесений російським судом у справі про хабарництво під час постачання продовольства військовим. Суд опублікував матеріали справи, в яких йшлося про "військові частини збройних сил РФ, що дислокуються на території ДНР та ЛНР" та про "військовослужбовців РФ, які перебувають на бойовому чергуванні в ДНР і ЛНР". Повний текст був доступний на сайті Кіровського суду, але тепер це посилання веде на порожню сторінку. Пошук за датою, прізвищем судді чи обвинуваченого також виявився безуспішним.

З сайту російського суду зникли матеріали справи, де йшлося про війська РФ на Донбасі

МЗС України заявляє, що Кіровський суд підписав "явку з повинною" Росії, яка заявляє про "внутрішньоукраїнський конфлікт" на Донбасі.

Дипломати переконані: це рішення зміцнить позицію України у провадженнях проти Росії у міжнародних судових інстанціях, а російським юристам "стане все важче називати біле чорним, а чорне – білим".

У Кіровському суді прокоментували російському РБК ситуацію із вироком, заявивши, що сам суд про війська РФ на Донбасі не говорив – це були лише свідчення підсудного.

"У фабулі звинувачення і в тому, що визнає суд, цього не йдеться. Там йдеться, що Забалуєв (обвинувачений, – ред.) показав таке – і перерахування. Ми ж не можемо вплинути на його свідчення", - заявили в суді.

Матеріали справи поки що доступні на сайті судових рішень РФ.

З сайту російського суду зникли матеріали справи, де йшлося про війська РФ на Донбасі

З сайту російського суду зникли матеріали справи, де йшлося про війська РФ на Донбасі

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