З сайту суду в Росії зникла справа про війська РФ на Донбасі

З сайту Кіровського суду Ростова-на-Дону зникла справа, у матеріалах якої йшлося про присутність російських військових на Донбасі. Міністерство закордонних справ України у коментарі заявило, що вердикт ростовського судді наблизив притягнення влади РФ до міжнародно-правової відповідальності - не дивно, що вони почали видаляти текст справи з публічного доступу, повідомляє Ліга.net.

Журналісти звернули увагу на вирок, винесений російським судом у справі про хабарництво під час постачання продовольства військовим. Суд опублікував матеріали справи, в яких йшлося про "військові частини збройних сил РФ, що дислокуються на території ДНР та ЛНР" та про "військовослужбовців РФ, які перебувають на бойовому чергуванні в ДНР і ЛНР". Повний текст був доступний на сайті Кіровського суду, але тепер це посилання веде на порожню сторінку. Пошук за датою, прізвищем судді чи обвинуваченого також виявився безуспішним.

МЗС України заявляє, що Кіровський суд підписав "явку з повинною" Росії, яка заявляє про "внутрішньоукраїнський конфлікт" на Донбасі.

Дипломати переконані: це рішення зміцнить позицію України у провадженнях проти Росії у міжнародних судових інстанціях, а російським юристам "стане все важче називати біле чорним, а чорне – білим".

У Кіровському суді прокоментували російському РБК ситуацію із вироком, заявивши, що сам суд про війська РФ на Донбасі не говорив – це були лише свідчення підсудного.

"У фабулі звинувачення і в тому, що визнає суд, цього не йдеться. Там йдеться, що Забалуєв (обвинувачений, – ред.) показав таке – і перерахування. Ми ж не можемо вплинути на його свідчення", - заявили в суді.

Матеріали справи поки що доступні на сайті судових рішень РФ.