"Обов'язаловка" по касовим апаратам: що зміниться для малого бізнесу в 2022

Український малий бізнес допрацьовує останні дні без касових апаратів. З 1 січня 2022 року РРО стануть обов'язковими майже для всіх фізособ-підприємців, повідомляє Страна UA.

Терміни тотальної фіскалізації вже переносили після масових акцій протесту ФОПів. Зараз ситуація схожа – підприємці вийшли на вулиці, вимагаючи скасування вимог щодо касових апаратів або ухвалення "свого" законопроекту 5856, в якому чеки передбачені лише для дорогих покупок (вартістю від однієї мінімальної зарплати або 6,5 тисяч з 2022 року).

Але, як каже голова громадського об'єднання SAVEФОП Сергій Доротич, влада намагається підсунути підприємцям нове річне відстрочення для тих, хто ще не фіскалізований. Це нововведення прописане у нещодавньому проекті Анни Скороход №6376.

Тобто бізнес, який із 2021 року вже працює через касові апарати (клініки, аптеки, продавці побутової техніки та ін.), і надалі буде зобов'язаний видавати чеки.

"Таким чином, до лав підприємців хочуть внести розкол, "відбити" найбільш активну частину бізнесу, яка зараз протестує проти РРО", – каже Доротич.

Але є підприємницькі групи, які погоджуються і на відстрочку.

Втім, судячи з усього, відстрочення РРО ще на рік влада тримає в запасі як крайній варіант. І поки що наполягають на запровадженні касових апаратів уже із січня 2022 року.

Прийняти це як "даність" підприємцям порадив голова профільного парламентського комітету Данило Гетьманцев. Він також назвав систему фіскалізації "простою та дуже доступною" .

Втім, самі підприємці вважають інакше.

"Касові апарати – це як мінімум додаткові витрати на РРО та бухгалтера. Мінімум 10-15 тисяч на місяць. Це означає, що мені доведеться сидіти без зарплати або треба буде скорочувати когось із співробітників. Немає малого бізнесу на сьогодні таких доходів, щоб забезпечити "хотілки" влади. Тому багатьом доведеться збільшувати цінники на товари та послуги. А якщо бізнес за новими цінниками не піде, то вихід один – закриватися", – каже підприємець Вікторія, власниця невеликого підприємства з виробництва напівфабрикатів.

Що означає для бізнесу та пересічних українців життя за чеками – далі у матеріалі.

Плюс 100 тисяч витрат

Незважаючи на акції протесту ФОПів, які розпочалися з 1 грудня і зібрали тисячі підприємців, влада цього разу не налаштована зрушувати терміни тотальної фіскалізації.

Це дав зрозуміти голова профільного комітету ВР Данило Гетьманцев, який через свій Телеграм звернувся до бізнесу:

"Хочу звернутися до друзів ФОП, які вийшли на мітинги за скасування фіскалізації. Ми повинні прийняти кілька данностей, з якими нам доведеться жити:

Система фіскалізації набуде чинності з 1 січня 2022 року. Вона проста і дуже доступна. Запитайте наших ФОПів на єдиному податку, які вже встановили 70 тисяч РРО і продовжують встановлювати. Вона не вимагає обліку залишків та приходу товару (крім ювелірки, електроніки, ліків). РРО не обов'язково для встановлення у селах та деяких інших випадках, передбачених постановою Кабміну №1336. Ми, до речі, його актуалізуємо найближчим часом, але знову ж таки не вихолощуючи суть.

Друзі, всі ті, хто намагається переконати вас у невідповідності дійсності викладеного вище, – запеклі шахраї. Вони заробляють конкретні гроші на вас та ваших протестах, продаючи ці протести опозиції та олігархату. Ми знаходимося в постійному діалозі з малим бізнесом щодо покращення/спрощення системи РРО, але ніколи не обговорюватимемо відстрочення або вихолощення системи. Ідея мінімальної вартості покупок, лімітів не застосування РРО з обігу, відстрочок з будь-якого приводу – обман та профанація шахраїв. Не ведіться, будьте розумними, встановлюйте РРО і спокійно займайтеся бізнесом", - наказав підприємцям Гетьманцев.

Як впроваджуватимуться касові апарати з 1 січня 2022 року

РРО стануть обов'язковими для всіх підприємців на єдиному податку, крім першої групи (оборот – близько мільйона гривень на рік) – бізнесменів, які торгують на ринках чи надають побутові послуги.

Фізособи-підприємці, зареєстровані на другій, третій та четвертій групі, зобов'язані встановлювати РРО. Цього року для них немає вимоги щодо касових апаратів, якщо дотримується ліміт річного доходу (220 мінімальних зарплат або 1,32 млн гривень). Але є винятки. Наразі касовий апарат є обов'язковим для підприємців 2-4 груп, які торгують технічно складними товарами, що вимагають гарантійного обслуговування, лікарськими засобами та медвиробами, ювелірними виробами, а також тих, що надають медичні послуги.

Але з нового року касові апарати вже не будуть прив'язані до конкретного виду діяльності – їх мають встановити всі. Виняток, ймовірно, зроблять для сільського бізнесу, але це ще не точно.

"Поки обговорюється на рівні ідеї, у законі не прописано таку норму", – каже Доротич.

Норма про сільську торгівлю без касових апаратів є у постанові Кабміну №1336. Зокрема, йдеться про те, що без РРО можуть працювати роздрібна торгівля, торгівля фармпрепаратами, бізнес, який надає побутові послуги у селах. Сама постанова стара – її прийняли ще 2000 року, і з того часу кілька разів вносили виправлення. Власне, воно багато в чому суперечить закону про фіскалізації. Та й Гетьманцев анонсував, що документ "актуалізуватимуть" . Крім того, послаблення для сільського бізнесу не працюють у випадку з підприємствами, зареєстрованими, наприклад, у райцентрі (а багато сільських аптек – це точки міських мереж).

Зазначимо, що надаючи бізнесу відстрочку на рік, депутати наприкінці 2020 року скасували низку штрафів за порушення, пов'язані з РРО, зокрема за невідповідність готівки в касі, відсутність попереднього програмування товарів (крім підакцизних товарів) або контрольної стрічки на програмному РРО.

Але залишили штраф за невикористання РРО та невидачу чека або, наприклад, проведення через касу неповної суми.

"У разі встановлення під час перевірки факту проведення розрахункових операцій з використанням реєстраторів розрахункових операцій на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг), непроведення розрахункових операцій через РРО, невидачі відповідного розрахункового документа, такі штрафи:

100% вартості проданих товарів за порушення, скоєне вперше 150% вартості товарів (робіт, послуг) – за кожне подальше порушення”, – йдеться у роз'ясненнях, які Данило Гетьманцев дав громадській організації SAVEФОП.

До 1 січня за цими порушеннями діють штрафи у розмірі від 10% до 50% вартості проданих із порушеннями товарів. Тобто штрафи з нового року різко збільшуються.

Важливе нововведення – скасування обов'язків попереднього програмування товарів у РРО (його скасували з вересня 2021 року). Йшлося про досить складну процедуру програмування із зазначенням розміру податку на товар. Ця вимога була однією з причин, чому "ФОПи" так відчайдушно чинили опір впровадженню касових апаратів.

Що стосується самих касових апаратів, то їх можна встановлювати або як окреме обладнання, так і програмним РРО – коли програма просто встановлюється на смартфон або планшет. На відміну від звичайного касового апарату програмне РРО формально є безкоштовним. Але потрібний як мінімум гаджет, на який його можна встановити, а це теж гроші.

Державна регуляторна служба підрахувала, що запровадження РРО – це додаткові витрати для бізнесу на рівні близько 100 тисяч гривень на рік. У цю суму входить покупка обладнання, його обслуговування, плата за еквайринг, бухгалтера, навчання працівників та ін.

"Подорожчання товарів та закриття бізнесу"

Як видно, початкові вимоги щодо касових апаратів трохи пом'якшили (зокрема, прибрали програмування та низку штрафів). Але підприємці однаково різко критикують загальну фіскалізацію.

"Для деяких підприємств фіскалізація вже обов'язкова. Подивіться, що коїться в селах, там же вже неможливо ліки чи кип'ятильник купити – треба до райцентру їхати. Багато аптек та дрібні торгові крамниці просто закрилися, а ще більше – на межі закриття", – каже Доротич. .

За його словами, обов'язкові РРО вдарять насамперед по бізнесу в невеликих населених пунктах.

"Обороти там невеликі, тому "зайві" 100 тисяч гривень на рік на касові апарати змусять підприємців підвищити ціни на свої товари та послуги на 10-20%. Зрозуміло, що в таких умовах вони стануть неконкурентними, багато хто буде змушений просто закритися. У результаті споживачам, щоб щось купити, треба буде їхати в інше місто, йти до великого торгового центру… Зрозуміло, що великий бізнес у цьому зацікавлений, а що робити дрібному? що ще рік бізнес зможе протягнути.Але підприємці, знаючи, що все одно доведеться закритися, не вкладатимуть кошти в розвиток, якість товару та послуг.Стануть просто "допрацьовувати". великих та дорогих покупок", - вважає Доротич.

Також підприємці побоюються, що одночасно із запровадженням РРО відкриється "скринька Пандори" за податковими перевірками. Фіскали зможуть активніше перевіряти дрібний бізнес, і, як упевнені "ФОПи", "завжди знайдуть порушення" .

Вони бояться, що чималі суми доведеться витрачати, щоби "відкупитися" від податківців.

"В теорії схема з програмним РРО, яке працюватиме на смартфоні і обійдеться підприємцю недорого, звучить непогано. Але ж ми розуміємо, що на практиці вона може дати збій. Електронні сервіси у нас працюють погано, бізнес помучиться, і все одно буде змушений витрачатися на дорогі касові апарати Але це – не головне Чому ФОП так бояться касових апаратів Тому що вони дозволять податківцям контролювати реальні обороти бізнесу А вони можуть виявитися набагато вище заявлених по групах для єдиного податку лімітів Тому прикриватися ФОП для оптимізації бізнесу вже стане складніше", – каже голова Економічного дискусійного клубу Олег Пєндзін.

Але, за його словами, підприємці, які працюють "по-білому", можуть стати неконкурентними на тлі тіньових колег.