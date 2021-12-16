День творчої енергії та активності – прогноз найяскравіших астрологічних аспектів для кожного знака Зодіаку.﻿ У п'ятницю, 17 грудня, 13-й день за місячним календарем. Місяць, що зростає, в знаку зодіаку Близнюки, повідомляє Корреспондент.

Місяць у Близнюках – період швидких і енергійних справ. Через зростання імпульсивності краще відкласти довгострокові проекти і заняття, на які потрібна особлива ​​концентрація уваги.

Є вдалим для фінансових операцій, для отримання інформації та обміну нею, для коротких поїздок і ведення переговорів.

17 грудня – день самоаналізу і розуміння помилок. Корисно отримувати нову інформацію, починати навчання. Імовірно, що буде сплеск творчої енергії та активності.

Місяць, що зростає, – період, коли кращає самопочуття, з'являється настрій та зростає активність. Усі стають енергійнішими й удачливішими, тому саме на цей час варто планувати найважливіші і найвідповідальнішм справи.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 грудня Овен (21.03-19.04)

Енергетичний потенціал Овнів буде на висоті, це позитивно позначиться на продуктивності і витривалості. Зірки обіцяють представникам знаку шанс вирішити проблеми з нерухомістю, її облаштуванням і ремонтом.

Телець (20.04-20.05)

На Тельців чекає день сімейної гармонії та взаємопорозуміння в стосунках. Усі недавні хвилювання затихнуть, і ситуація вдома налагодиться.

Близнюки (21.05-21.06)

Близнюки можуть потрапити в полон ілюзій із приводу власної переваги і занепокояться через добробут. Зірки нагадують, що високі стандарти – це добре, але постійне прагнення до досконалості може серйозно підірвати психічне здоров'я.

Рак (22.06-22.07)

Ракам треба остерігатися ризикованих справ і спілкування з непорядними особами. Не виключено, що через дії заздрісників представники знаку матимуть неприємності.

Лев (23.07-22.08)

Звичну впевненість Левів можуть замінити роздратування та емоційна нестабільність. Цього дня варто уникати тісного спілкування, натомість краще максимально зануритися в роботу.

Діва (23.08-22.09)

Зірки обіцяють Дівам кар'єрні успіхи і грошову винагороду. Утім, фінансами краще не розкидатися: є ризик зробити великі покупки, які розчарують.

Терези (23.09-22.10)

Терези з роботою можуть мати труднощі з негарними наслідками. Зірки радять звернути увагу на здоров'я, уникати надмірностей та знайти бодай трохи часу для спокійного відпочинку.

Скорпіон (23.10-21.11)

Скорпіони матимуть проблеми від спілкування із близькими. Щоб домогтися порозуміння, треба налаштовувати діалог, йти на компроміси і бути щирими.

Стрілець (22.11-21.12)

Стрільців може спіткати легковажність, під впливом якої вони робитимуть помилки. Зірки застерігають від будь-яких авантюр і справ, які можуть негативно вплинути на репутацію.

Козеріг (22.12-19.01)

Козероги відчують втому від режиму тимчасової економії, їх переповнюватимуть спонтанні бажання. Рекомендовано стримувати подібні пориви, варто бути розважливими і не тринькати гроші. Час фінансового розквіту настане дуже скоро.

Водолій (20.01-18.02)

Зайва довірливість може призвести до помилок і створити перешкоди на шляху Водоліїв до мети. Зірки радять бути уважними з партнерами і не покладатися на думку сторонніх.

Риби (19.02-20.03)

Риби зможуть подолати серйозну кризу в стосунках і визнають помилки. Це додасть нового імпульсу в особистому житті і виведе спілкування з партнером на новий рівень.