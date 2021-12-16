Євросоюз передав Нацполіції мобільні лабораторії

Сьогодні, 16 грудня, Європейський Союз передав Національній поліції мобільні лабораторії для інспекторів-криміналістів. Усі вони коштують близько півмільйона євро. Їх отримають 9 областей України.﻿ Про це, із посиланням на повідомлення Консультативної Місії Європейського Союзу, повідомляє Сьогодні.

Мобільні лабораторії для інспекторів-криміналістів Нацполіції

Робота стане ще ефективнішою

Завдяки обладнанню, поліція зможе більш ефективно розслідувати тяжкі злочини та боротися з організованою злочинністю.

Обладнання закуплено у рамках програми "Підтримка реформ у галузі верховенства права в Україні у сфері діяльності поліції, прокуратури та належного управління" (ПРАВО-Поліція), яка реалізує ЮНОПС за фінансової підтримки ЄС у тісній співпраці з Консультативною місією ЄС в Україні (КМЕС).

Мобільні лабораторії для інспекторів-криміналістів Нацполіції

Яка мета програми?

Загальна мета програми – сприяти реформі системи верховенства права в Україні та запроваджувати передовий досвід ЄС та інших країн у цій галузі.

"Якісне розслідування правопорушень – запорука залучення винних до відповідальності та загального зниження рівня злочинності. Тому сьогодні ми передаємо Нацполіції десять мобільних криміналістичних лабораторій, які будуть використовуватись у дев'яти областях України. Завдяки цьому обладнанню слідчі зможуть якісніше проводити огляд місця події, забезпечувати збирання, зберігання та захист доказів" , – зазначив керівник відділу "Належне управління та верховенство права" Представництва ЄС в Україні Ксав'є Камю.

Мобільні лабораторії для інспекторів-криміналістів Нацполіції

Хто отримає лабораторії

Лабораторії вирушать до Київської, Харківської, Одеської, Львівської, Кіровоградської, Вінницької, Хмельницької, Полтавської, Чернівецької областей.

Кожна з мобільних лабораторій обладнана криміналістичними, балістичними, трасологічними (для виявлення та вилучення відбитків пальців, взуття, шин, слідів злому, укусів тощо) та біологічними валізами, за допомогою яких поліцейські будуть ефективніше проводити всі стадії досудового розслідування:

огляд місця події,

виявлення доказів,

збір доказів,

зберігання доказів,

захист доказів.

Мобільні лабораторії для інспекторів-криміналістів Нацполіції

Також до складу наборів входять засоби індивідуального захисту (костюми, маски, рукавички), матеріали для зберігання речових доказів та інструменти для збирання біологічного матеріалу.

Національна академія внутрішніх справ також отримує обладнання для практичного навчання майбутніх експертів-криміналістів методик огляду місця події та збору речових доказів.

Мобільні лабораторії для інспекторів-криміналістів Нацполіції

Додаткові тренінги для інспекторів-криміналістів

Для інспекторів-криміналістів у регіонах, які отримають нове обладнання, проведуть низку тренінгів.

"Якість зібраних поліцією речових доказів особливо важлива для успішної боротьби з оргзлочинністю та протидії тяжким злочинам. Обладнання, яке ми передаємо сьогодні, дозволить поліції України робити це ретельніше" , – сказав заступник голови Консультативної місії ЄС в Україні Фредрік Весслау.

Мобільні лабораторії для інспекторів-криміналістів Нацполіції

"Реформа поліції – ключовий компонент ширшого кола реформ правоохоронного сектору України. Програма "ПРАВО-Поліція", яку впроваджує ЮНОПС за фінансової підтримки ЄС та у співпраці з МВС та Нацполіцією, має честь сприяти трансформації сектору для того, щоб поліція працювала ефективно, за сучасними підходами та з повагою до прав людини. Ми прагнемо забезпечити постачання першокласного обладнання та залучати передовий професійний досвід для того, щоб поліція могла на всіх рівнях ефективно протистояти тяжким злочинам та організованій злочинності" , – зауважив керівник програм регіонального офісу ЮНОПС Марко Вуячич.