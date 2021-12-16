У Німеччині вважають, що в Шольца проблеми через "зраду" Меркель

Викриття про "зраду" попереднього канцлера ФРН через блокування нею в НАТО постачання партій озброєнь тепер створює проблему для нового уряду під керівництвом канцлера Олафа Шольца, повідомляє Укрiнформ.

Він отримав важку спадщину через нові викриття про політику Меркель щодо Росії, ідеться в статті німецького видання Welt.

Відмова Німеччини надати Україні засоби самооборони проти Росії вже давно є проблемою конфлікту між Києвом та Берліном. Після нападу Росії на Україну у 2014 році Німеччина навіть відмовилася надати Україні захисні жилети та шоломи, які просили українці для захисту своїх солдатів, а також роками відмовляла у наданні машин швидкої допомоги для евакуації поранених чи терміново необхідного медичного обладнання, нагадує видання.

Німеччина і до сьогодні не хоче надавати жодної оборонної зброї Києву, що допомогло б країні боротися з новою російською атакою. Однак те, що стало відомо про вето Берліна, "піднімає німецьке ставлення до відмови на абсолютно новий рівень – і викликає сумніви щодо того, на чиєму боці стоїть Берлін в українському питанні" , пише автор.

Україна намагалася отримати два види озброєння через Агентство закупівель НАТО (NSPA), обравши цей маршрут, оскільки NSPA дозволяв отримати нижчі ціни, ніж Україна отримала б у двосторонньому порядку. І саме в момент, коли Київ уже сплатив замовлення з Литви, Німеччина "вдарила Україні ножем у спину" . Тоді українці були здивовані та шоковані. Вони намагалися вирішити проблему на робочому рівні з німцями, але безуспішно. Наприкінці травня Київ одержав чергову відмову, оскільки Берлін знову наклав вето. Це сталося після того, як Росія вже згрупувала війська перед кордоном із Україною. І коли президент Володимир Зеленський знову порушив це питання під час візиту Меркель до Києва у серпні, канцлер лише холодно відмахнувся від нього, йдеться у матеріалі.

"Шокуюча новина про вето Німеччини на постачання зброї Агентством НАТО з підтримки та закупівель стала величезним шоком для українського суспільства. Тому що йшлося про суто символічну кількість знарядь, вкрай необхідних для національної оборони. Цією зброєю ви не можете відбити Донбас або Крим" , – сказав у коментарі Welt посол України у Берліні Андрій Мельник.

Він вважає тезу про те, що це може спровокувати Росію, яка пропагується в урядових колах Німеччини, "смішною" , адже Москва тижнями відкрито загрожує окупувати Україну та знищити її державність безпрецедентним розміщенням військ уздовж нашого кордону.

"Ця гірка, незрозуміла відмова призвела до величезної втрати довіри Києва до Німеччини, що також могло б мати руйнівні наслідки для посередницької ролі Берліна у нормандському форматі", – каже Мельник.

Репутація Німеччини вже постраждала через завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Нові викриття тепер створюють враження, що Берлін більше на боці Росії, ніж Україна. Соцмережі країни вже закликають бойкотувати німецькі товари, йдеться у статті.

Ситуація, що склалася, стає проблемою для уряду Шольца, і загрожує повністю підірвати довіру до Берліна в Україні, і це в той час, коли Росія готує чергову війну.

"Саме перед цією гострою російською загрозою Україну залишають у біді", – заявив посол.

Мельник закликав новий уряд "нарешті відмовитися від блокади і терміново надати Україні оборонне озброєння" . Йдеться насамперед про те, щоб захистити український повітряний простір від російських бомбардувальників та ракет, а узбережжя – від російських військових та десантних кораблів. Німеччина має допомогти зміцнити обороноздатність України та підняти ціну за нову атаку Путіна, наголосив український дипломат.