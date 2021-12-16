Ціна на газ у Європі злетіла після заяв про СП-2

Ціна ф'ючерсів на газ у Європі вперше з жовтня перевищила позначку 1700 доларів за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані біржі ICE, пише Телеграм-канал "Політика Країни".

Ціна газу стабільно зростає з початку тижня після заяви глави МЗС ФРН про те, що СП-2 поки що не може бути сертифіковано, а також на тлі швидкого зменшення обсягів газу в європейських газосховищах.

У понеділок газ коштував понад 1300 доларів за тисячу кубометрів, у вівторок – перевалив за 1400, учора коштував уже понад 1500 доларів за тисячу кубометрів.

А сьогодні, після заяв німецької федеральної агенції, що "Північний потік-2" у першій половині 2022 року не сертифікують, вона злетіла ще вище.

До цін на газ в Європі прив'язані внутрішні ціни в Україні для промислових споживачів.