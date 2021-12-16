Ракета КНР при виході на орбіту зламалася та знищила два супутники

Ракета Kuaizhou-1A китайська комерційна компанія повинна була потрапити на орбіту 14 грудня, та була запущена з космодрому Цзюцюань у пустелі Гобі, повідомляє Сьогодні.

На борту були два супутники Geespace, які мали протестувати автономну навігаційну систему.

Китайські державні ЗМІ підтвердили провал із запуском ракети в новинах. Вони наголосили, що Kuaizhou-1A не змогла виконати нормальний зліт.

Конкретні причини збою у запуску місії аналізуються та досліджуються, запевнили фахівці з Пекіна.

Раніше Китай успішно вивів на орбіту ретрансляційний супутник "Тяньлянь ІІ-02".

Усього за останні 10 днів Пекін запустив у космос щонайменше шість супутників.