При нападі на Україну РФ відключать від SWIFT, а "СП-2" заморозять – резолюція
Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій закликав керівні інституції Євросоюзу підготувати економічні санкції проти Росії у разі її вторгнення до України. Зокрема, ідеться про відключення країни від платіжної системи SWIFT, повідомляє Обозреватель.
Документ підтримали 548 депутатів, проти виступили 69, а 54 політики – утрималися, йдеться у прес-релізі. У резолюції сказано, що Європарламент засуджує нарощування військової міці РФ біля України та закликає Кремль вивести сили та припинити погрози у бік сусідньої держави.
На думку європейських політиків, нарощування військового потенціалу країни-агресора є, зокрема, інструментом для отримання політичних поступок від Заходу за рахунок України. Депутати також наголосили, що майбутнє України в НАТО визначатиметься лише країнами-членами Північноатлантичного Альянсу та українською державою.
Про що йдеться у резолюції Європарламенту:
- Євросоюз має попередити Росію про високу політичну та економічну ціну у разі нової агресії проти України. ЄС не повинен чекати на вторгнення, перш ніж вживати заходів.
- Санкції мають стосуватися військових, які беруть участь у плануванні можливого вторгнення, найближчого оточення та олігархів "в орбіті президента Росії та їхніх сімей". Йдеться про заморожування фінансових та фізичних активів у ЄС, заборони на поїздки, виключення РФ із SWIFT, порушення фінансування розвідувальних служб країни.
- ЄС має вжити заходів щодо зниження залежності від імпорту енергоносіїв із Росії за рахунок тісного взаємозв'язку енергетичних інфраструктур ЄС та України.
- "Північний потік-2" не можна запускати незалежно від його відповідності до положень Газової директиви ЄС.
- РФ має брати участь у переговорах у Нормандському форматі щодо ситуації на Донбасі.
Зазначимо, що видання CNN із посиланням на свої джерела заявило, що Адміністрація президента США Джо Байдена не відкидає відключення країни-агресора від міжбанківської системи SWIFT. Водночас у Кремлі назвали такі повідомлення "інформаційною істерикою".