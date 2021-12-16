При нападі на Україну РФ відключать від SWIFT, а "СП-2" заморозять – резолюція

Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій закликав керівні інституції Євросоюзу підготувати економічні санкції проти Росії у разі її вторгнення до України. Зокрема, ідеться про відключення країни від платіжної системи SWIFT, повідомляє Обозреватель.

Документ підтримали 548 депутатів, проти виступили 69, а 54 політики – утрималися, йдеться у прес-релізі. У резолюції сказано, що Європарламент засуджує нарощування військової міці РФ біля України та закликає Кремль вивести сили та припинити погрози у бік сусідньої держави.

На думку європейських політиків, нарощування військового потенціалу країни-агресора є, зокрема, інструментом для отримання політичних поступок від Заходу за рахунок України. Депутати також наголосили, що майбутнє України в НАТО визначатиметься лише країнами-членами Північноатлантичного Альянсу та українською державою.

У членів Євросоюзу виникли розбіжності щодо санкцій проти РФ

Про що йдеться у резолюції Європарламенту:

Євросоюз має попередити Росію про високу політичну та економічну ціну у разі нової агресії проти України. ЄС не повинен чекати на вторгнення, перш ніж вживати заходів.

Санкції мають стосуватися військових, які беруть участь у плануванні можливого вторгнення, найближчого оточення та олігархів "в орбіті президента Росії та їхніх сімей". Йдеться про заморожування фінансових та фізичних активів у ЄС, заборони на поїздки, виключення РФ із SWIFT, порушення фінансування розвідувальних служб країни.

ЄС має вжити заходів щодо зниження залежності від імпорту енергоносіїв із Росії за рахунок тісного взаємозв'язку енергетичних інфраструктур ЄС та України.

за рахунок тісного взаємозв'язку енергетичних інфраструктур ЄС та України. "Північний потік-2" не можна запускати незалежно від його відповідності до положень Газової директиви ЄС.

РФ має брати участь у переговорах у Нормандському форматі щодо ситуації на Донбасі.

Зазначимо, що видання CNN із посиланням на свої джерела заявило, що Адміністрація президента США Джо Байдена не відкидає відключення країни-агресора від міжбанківської системи SWIFT. Водночас у Кремлі назвали такі повідомлення "інформаційною істерикою".