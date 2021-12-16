Стали відомі суперники збірної України в Лізі націй

У збірній України з футболу дізналися, хто буде їхніми суперниками в третьому сезоні Ліги націй. Про це повідомляє Телеграм-канал "Сегодня".

Національна команда України зіграє у дивізіоні проти збірних Шотландії, Ірландії та Вірменії.

Матчі групового турніру пройдуть із червня по вересень 2022 року, а фінальна частина дивізіону А – влітку 2023-го.

Телеграм-канал Pavlovsky News доповнює, що формат кваліфікації Чемпіонату Європи з футболу-2024 ще не затверджений, тому поки що невідомо, як команди можуть отримати путівки в стикові матчі цього турніру через Лігу націй.