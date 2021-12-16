Депутати продовжили собі новорічні канікули

Верховна Рада внесла зміни до календарного плану проведення шостої сесії парламенту дев'ятого скликання, відклавши пленарні засідання ще на тиждень. Відповідну ухвалу №6429 підтримали на засіданні Ради 243 депутати. Про це, посилаючись на прес-службу парламенту, повідомляє Сьогодні.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті Ради, ініціаторами проекту постанови №6429 стали народні депутати Ярослав Желєзняк (фракція "Голос"), Віктор Бондар та Тарас Батенко (депутатська група "Довіра").

"Перші пленарні засідання Верховної Ради після Нового року відбудуться з 24 по 28 січня. У той же час, на тиждень з 17 по 21 січня передбачено роботу в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах). сесія розпочнеться з 1 лютого" , – ідеться в ухвалі.

Ухвалення проекту постанови дозволить більш ефективно організувати роботу Верховної Ради у січні 2022 року.

Цього місяця парламент вже вносив зміни до календарного плану на січень, скасувавши запланований сесійний тиждень з 11 по 14 січня. Замість засідань нардепи нібито мали працювати з виборцями. Водночас, пленарний тиждень тоді перенесли на 17 – 21 січня.