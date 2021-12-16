Депутати продовжили собі новорічні канікули

Депутати продовжили собі новорічні канікули

Верховна Рада внесла зміни до календарного плану проведення шостої сесії парламенту дев'ятого скликання, відклавши пленарні засідання ще на тиждень. Відповідну ухвалу №6429 підтримали на засіданні Ради 243 депутати. Про це, посилаючись на прес-службу парламенту, повідомляє Сьогодні.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті Ради, ініціаторами проекту постанови №6429 стали народні депутати Ярослав Желєзняк (фракція "Голос"), Віктор Бондар та Тарас Батенко (депутатська група "Довіра").

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"Перші пленарні засідання Верховної Ради після Нового року відбудуться з 24 по 28 січня. У той же час, на тиждень з 17 по 21 січня передбачено роботу в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах). сесія розпочнеться з 1 лютого", – ідеться в ухвалі.

Ухвалення проекту постанови дозволить більш ефективно організувати роботу Верховної Ради у січні 2022 року.

Цього місяця парламент вже вносив зміни до календарного плану на січень, скасувавши запланований сесійний тиждень з 11 по 14 січня. Замість засідань нардепи нібито мали працювати з виборцями. Водночас, пленарний тиждень тоді перенесли на 17 – 21 січня.

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