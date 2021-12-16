Kyiv Jewish Forum: чому Ізраїль є лідером у стартапах

15-16 грудня в режимі онлайн-конференції проходить Kyiv Jewish Forum-2021. Форум заснований з ініціативи президента Єврейської конфедерації України, віцепрезидента Всесвітнього Єврейського Конгресу Бориса Ложкіна. Цього року захід присвячений 30-й річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Ізраїлем, повідомляє Обозреватель.

Серед основних тем обговорення на форумі – Ізраїль як стартап-нація номер один у світі та успішний ізраїльський досвід, який можуть запозичити інші країни.

Як Ізраїль став світовим лідером у галузі стартапів

Генеральний директор та співзасновник ізраїльського стартапу See Tree, що спеціалізується на застосуванні штучного інтелекту для управління сільськогосподарськими фермами, Ісраель Тал Паз, виступаючи на форумі, розкрив основні складові успіху Ізраїлю як передової стартап-держави.

За його словами, однією із рушійних сил для ізраїльтян є виклики, з якими доводиться стикатися щодня. Зокрема, йдеться про обмеженість ресурсів та проблеми з безпекою.

Співзасновник ізраїльського стартапу See Tree Ісраель Тал Паз

"У нас не так багато ресурсів. Ми маємо маленьку територію. У нас немає води в Ізраїлі, ми є пустелею. Також у нас багато проблем із безпекою. Це змушує нас та інших людей працювати разом, бути новаторами та виявляти творчий підхід у всьому тому, що ми робимо" , – розповів Тал Паз.

Також він наголосив на важливості військової служби, яку проходять молоді хлопці та дівчата в обов'язковому порядку.

"У 18 років усі хлопці та дівчата в Ізраїлі йдуть на військову службу на два-три роки. І на цій службі ми багато чому вчимося. Ми вчимося цінностям, командній роботі, професіоналізму, порядності та дисципліни" , – наголосив він.

Крім цього, творець See Tree вважає, що в Ізраїлі створено максимально сприятливе середовище для розвитку бізнесу, в якому компанії допомагають одна одній у створенні унікальних продуктів та рішень.

"В Ізраїлі дуже потужна екосистема компаній та груп, які допомагають створювати нові підприємства та долати серйозні виклики. Ця екосистема справді спонукає молодих людей збиратися разом і робити щось цінне" , – зазначив він.

На його думку, командна робота та якісна освіта є фундаментальними основами для успіху не лише в Ізраїлі, а й у будь-якій іншій країні.

"Будь-яке місце, де ви збираєте разом хороших людей, навчаєте їх, даєте їм цінності, дозволяєте їм досягати успіху і зазнавати невдач, де ви допомагаєте їм протягом усього шляху, ви заохочуєте це все і рухаєтеся вперед" , – підсумував Тал Паз.

Чому залучити $50 млн інвестицій легше, ніж 1-3 млн

Підприємцеві, який залучає інвестиції для свого бізнес-проєкту, як не дивно, буде важче зібрати на старті один-два чи три мільйони доларів, ніж потім - п’ятдесят мільйонів.

Про це розповів під час виступу на третьому Kyiv Jewish Forum співзасновник компанії Tel Aviv University Ventures Нимрод Коен, відповідаючи на питання модератора панелі з інвестицій, фундатора KJF, президента Єврейської конфедерації України, віцепрезидента Всесвітнього Єврейського Конгресу та венчурного інвестора у технологічний сектор Ізраїлю Бориса Ложкіна, чому інвестори віддають перевагу вкладанням у бізнес-проєкти на пізніх стадіях реалізації. На думку Коена, це відбувається, тому що на пізніх стадіях вже можна бачити результати.

Tel Aviv University Ventures, співзасновником якої є Коен, дотримується іншої стратегії і інвестує у проєкти саме на ранніх стадіях.

Борис Ложкін та Нимрод Коен

"Ми вважаємо, що дуже важливо підтримувати ізраїльських підприємців і технології на самому ранньому етапі, тому що без грошей на ранній стадії не було б "єдинорогів" пізніше. Я маю на увазі, що на стадії зростання може бути купа грошей, але якщо у вас не буде дітей, то у вас не буде й юристів, лікарів та інших" , — пояснив Коен.

Tel Aviv University Ventures являє собою венчурний фонд при університеті Тель-Авіва. Інвестування на ранніх стадіях в університетські проєкти дозволяє не втратити багато потенційно цінних продуктів, які не народилися б без підтримки. У Ізраїлі такий фонд, створений університетом, поки єдиний. Але, за словами Коена, подібні інструменти для інвестування створюють такі провідні університети, як Массачусетський технологі́чний інститут, Стенфорд, Берклі.

Коен також зазначив, що при інвестуванні, особливо на ранніх стадіях, ключове значення має не продукт, а команда, здатна змінити продукт під вимогу ринку. Досвід інвестування Коена у 60 компаній свідчить, що всі вони з часом роблять щось інше, ніж те, що вони описували, коли залучали перші інвестиції.

"Це тому, що це життя. Ви думаєте, що будете щось робити. Потім ви бачите конкуренцію, зустрічаєтеся зі своїми клієнтами, все змінюється, тому для нас, безумовно, команда є найважливішою частиною, тому що це те, що ви дійсно не можете змінити і ви не хочете змінювати" , — сказав Коен,

Як ізраїльська компанія Redefine Meat створює конкуренцію виробникам тваринного м’яса

Під час панелі на Kyiv Jewish Forum, присвяченій сектору високих технологій, Борис Ложкін поспілкувався з генеральним директором компанії Redefine Meat Ешхаром Бен-Шитрітом про майбутнє харчової промисловості. Бен-Шитріт розповів, що його компанія виробляє м’ясо з рослинних інгредієнтів, і у найближчі 20-30 років вона може стати найбільшою м’ясопереробною компанією у світі, створивши конкуренцію традиційним виробникам.

Redefine Meat - м’ясна компанія, втім вона покладається на технології та екологічно чисті інгредієнти, розробляючи та виробляючи високоякісні продукти, які замінюють м’ясо. Вони вже доступні в ресторанах Ізраїлю, а тепер також і в Європі.

"Все екологічне, здорове. І замість того, щоб отримувати м’ясо від корів, ми використовуємо технологію 3D-друку, яку ми розробили тут, в Ізраїлі" , - розповів Бен-Шитріт.

Генеральний директор Redefine Meat Ешхар Бен-Шитріт

За словами Бен-Шитріта, основною причиною створення компанії стало те, що він любить м’ясо, але свого часу перестав його їсти.

"Я хочу повернутися до вживання м’яса, але насправді ми приблизно чотири роки тому зрозуміли, що м’ясна промисловість є однією з найскладніших галузей на планеті. Це величезна галузь. Це 1,5 трильйони доларів, і це завдає шкоди планеті, тому що у нас не вистачає їжі, у нас не вистачає води, і ми не маємо так багато місця, а корови насправді споживають більше води, займають більше місця і з’їдають більше їжі, ніж усе людство, і до того ж створюють більше викидів, ніж весь транспортний сектор" , - пояснив він.

Борис Ложкін зауважив, що в Україні аграрний сектор є важливою частиною економіки, тому припустив, що Redefine Meat може вже зараз створювати певну загрозу для традиційного, класичного сільського господарства.

Бен-Шитріт погодився, великі м’ясні компанії в усьому світі бачать у цьому загрозу, "але знадобиться ще від 20 до 30 років, поки ми не станемо найбільшою м’ясопереробною компанією у світі".