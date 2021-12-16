Нутриціолог назвала найважливіший мінерал для серця

Найважливіший мінерал для серця - магній. З їжі отримати необхідну кількість магнію практично нереально. В організмі сучасної людини запас його - просто мізерний. І навіть цей мізерний запас ми витрачаємо на захист від смогу, пестицидів та інших токсичних речовин, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Не кажучи вже, скільки ми витрачаємо магнію при стресі і при прийомі ліків (наприклад, сечогінних, контрацептивів і антибіотиків). Про це розповіла нутриціолог Юлія Хелс.

Магній важливий для всіх органів і систем організму:

При серцево-судинних захворюваннях (нормалізує ритм, знижує тиск, знімає спазм судин),

При порушенні метаболізму цукру - цей мінерал грає найважливішу роль при інсулінорезистентності.

При ускладненнях вагітності.

Допомагає уникнути прееклампсії, набряклості й судом.

При астмі - магній сприяє розслабленню гладкої мускулатури бронхів і зменшує хрипи.

При мігрені.

Прийом магнію просто необхідний при:

Фіброміалгії Порушенні нервової та мозкової діяльності Остеопорозі Зростанні м'язової маси при силових вправах ПМС

Магній потрібен навіть при ПМС (фото: pexels.com)

Симптоми дефіциту магнію

Серцебиття

Апатія, втома

Тривожність, панічні атаки, безсоння

Спазми кінцівок

Спазми м'язів, в тому числі, порушується моторика шлункового тракту (порушення стільця, бурління, здуття)

Тяга до солодкого

Порушення циклу

Проблеми з гормонами

Щоденна норма - 400 мг.

Перед використанням проконсультуйтеся зі своїм лікарем.