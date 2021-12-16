Нутриціолог назвала найважливіший мінерал для серця
Найважливіший мінерал для серця - магній. З їжі отримати необхідну кількість магнію практично нереально. В організмі сучасної людини запас його - просто мізерний. І навіть цей мізерний запас ми витрачаємо на захист від смогу, пестицидів та інших токсичних речовин, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.
Не кажучи вже, скільки ми витрачаємо магнію при стресі і при прийомі ліків (наприклад, сечогінних, контрацептивів і антибіотиків). Про це розповіла нутриціолог Юлія Хелс.
Магній важливий для всіх органів і систем організму:
- При серцево-судинних захворюваннях (нормалізує ритм, знижує тиск, знімає спазм судин),
- При порушенні метаболізму цукру - цей мінерал грає найважливішу роль при інсулінорезистентності.
- При ускладненнях вагітності.
- Допомагає уникнути прееклампсії, набряклості й судом.
- При астмі - магній сприяє розслабленню гладкої мускулатури бронхів і зменшує хрипи.
- При мігрені.
Прийом магнію просто необхідний при:
- Фіброміалгії
- Порушенні нервової та мозкової діяльності
- Остеопорозі
- Зростанні м'язової маси при силових вправах
- ПМС
Магній потрібен навіть при ПМС (фото: pexels.com)
Симптоми дефіциту магнію
- Серцебиття
- Апатія, втома
- Тривожність, панічні атаки, безсоння
- Спазми кінцівок
- Спазми м'язів, в тому числі, порушується моторика шлункового тракту (порушення стільця, бурління, здуття)
- Тяга до солодкого
- Порушення циклу
- Проблеми з гормонами
Щоденна норма - 400 мг.
Перед використанням проконсультуйтеся зі своїм лікарем.