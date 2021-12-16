Нутриціолог назвала найважливіший мінерал для серця

Нутриціолог назвала найважливіший мінерал для серця

Найважливіший мінерал для серця - магній. З їжі отримати необхідну кількість магнію практично нереально. В організмі сучасної людини запас його - просто мізерний. І навіть цей мізерний запас ми витрачаємо на захист від смогу, пестицидів та інших токсичних речовин, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Не кажучи вже, скільки ми витрачаємо магнію при стресі і при прийомі ліків (наприклад, сечогінних, контрацептивів і антибіотиків). Про це розповіла нутриціолог Юлія Хелс.

Магній важливий для всіх органів і систем організму:

  • При серцево-судинних захворюваннях (нормалізує ритм, знижує тиск, знімає спазм судин),
  • При порушенні метаболізму цукру - цей мінерал грає найважливішу роль при інсулінорезистентності.
  • При ускладненнях вагітності.
  • Допомагає уникнути прееклампсії, набряклості й судом.
  • При астмі - магній сприяє розслабленню гладкої мускулатури бронхів і зменшує хрипи.
  • При мігрені.

Прийом магнію просто необхідний при:

  1. Фіброміалгії
  2. Порушенні нервової та мозкової діяльності
  3. Остеопорозі
  4. Зростанні м'язової маси при силових вправах
  5. ПМС
При серцево-судинних захворюваннях: нутриціолог назвала найважливіший мінерал для серця

Магній потрібен навіть при ПМС (фото: pexels.com)

Симптоми дефіциту магнію

  • Серцебиття
  • Апатія, втома
  • Тривожність, панічні атаки, безсоння
  • Спазми кінцівок
  • Спазми м'язів, в тому числі, порушується моторика шлункового тракту (порушення стільця, бурління, здуття)
  • Тяга до солодкого
  • Порушення циклу
  • Проблеми з гормонами

Щоденна норма - 400 мг.

Перед використанням проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

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